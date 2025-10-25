鄭志偉：金鐘頒獎怎會找上我？曾寶儀「沒有你不完整」留言被讚爆

記者陳芊秀／綜合報導

第60屆金鐘獎頒獎典禮已於10月19日落幕，其中男星鄭志偉受邀擔任戲劇類最佳男女配角頒獎人，而他近日發文，談到自己入行30年只入圍過一次台北電影節，不禁問「為何找上我？」而本屆主持人曾寶儀的留言令網友直呼好溫暖。

▲鄭志偉近日發文談受邀金鐘頒獎，不禁問起「為何找上我？」（圖／翻攝自臉書）

鄭志偉坦言接到邀約時「頭上冒出問號」，自認入行30年來，僅入圍過一次台北電影節男配角還落榜，「怎麼會找上我？」不過，這份驚喜最終化為感動，尤其能親手將獎座頒給昔日一起打拼八點檔的戰友曾莞婷，讓他開心直呼：「哇～真開心！」

同時鄭志偉也在文中感性回顧，離開八點檔10年來，他不斷嘗試電影、OTT、抖音網紅甚至舞台劇等各種挑戰，如今能站上金鐘頒獎舞台，彷彿是「最好的安排」。他也向所有仍在電視圈打拼的同業致意，並許下心願：「30年了，我也好希望下次可以坐在台下，上台領獎！」

▲鄭志偉頒獎給曾莞婷。（圖／翻攝自臉書）

而主持人曾寶儀前來留言回覆，更是直接點出了鄭志偉受邀的原因。她寫道：「志偉哥你好…會找你是因為，這些年我在做大量金鐘功課的時候，真的一直一直看到你。台灣有很多演員不見得能走上金鐘的舞台，但也真的花了大半輩子的時間成就了許多好戲的表演。沒有你們其實這個圈子就不完整了。金鐘六十，就請你做代表出席一下囉。」這段留言被網友稱讚「說得太好了」、「好溫暖」、「好感動」，鄭志偉也特別回應「謝謝你。我繼續努力加油下去。」

▲曾寶儀留言：「沒有你們其實這個圈子就不完整了。」（圖／翻攝自臉書）

鄭志偉最受台灣觀眾熟悉的角色之一，是曾在周明增版《濟公》飾演小和尚「必清」，與陳文山飾演的「廣亮大師」是劇中相當重要的配角。他從6點半台語古裝劇一路演到8點檔長壽劇，後來轉戰華語劇市場，從偶像劇到近年風行的懸疑犯罪類型劇，都能見到他的身影。他在《火神的眼淚》飾演失去衝勁的資深消防員，引發觀眾熱烈討論，今年在《童話故事下集》飾演家中地位透明的爸爸「盆栽」，連近期熱播的《回魂計》也有演出，被網友稱讚「最強綠葉」。