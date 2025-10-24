獨家／南霸天歌王遭美魔女董娘倒追　狠拒40萬鑽戒原因曝：單身也不行

記者蔡琛儀／專訪

台語歌手七郎加盟新東家豪記唱片，並在今年推出新專輯《南國之戀》。出道40年的七郎有著「南霸天歌王」的封號，外表看來風流敢玩，但其實相當保守，曾有鐵工廠美魔女董娘瘋狂倒追他，當時他才20多歲，對方已45歲，還不斷誘惑七郎：「你要什麼東西我買給你。」但總被他禮貌性拒絕：「我說沒有，我現在有得吃、有得住、有得穿就好。」

▲台語歌手七郎有「南霸天歌王」封號。（圖／記者李毓康攝）

七郎說：「她很喜歡我那首〈一卡手指〉，所以送我一枚價值3、40萬的鑽戒。」在2、30多年前是相當驚人的價錢，對方還親自拿給七郎的助理，助理嚇到拿回公司交給老闆， 後來七郎決定寄還回去給董娘，「她已婚，就算單身我也沒辦法，這樣會有壓力。」狠斬這段曖昧情絲。

他早年在秀場曾風光一時，賺得盆滿鉢滿，一天就可以賺上萬元，但也因自己名氣高、出手闊綽，自稱錢都沒留下來，有人來借錢都大方答應，包括圈內歌手、甚至常光顧的餐廳女服務生，看到七郎全身名牌，也來跟他借錢，「我自己太心軟，總覺得錢再賺就好。」前後借出6、700萬元，還有人至今沒還錢。

▲▼七郎早年在秀場風光，卻因心軟留不住錢。（圖／記者李毓康攝）

秀場沒落後，七郎去跟姊姊借殘障手冊開彩券行維生，偶爾去店裡還會被眼尖粉絲認出，但他坦言，自己有時在外和朋友喝酒聊天也會害怕被認出：「我很在意形象，所以後來絕對不在外面喝酒，也不會跟女孩子亂講話。」自認是非常愛惜羽毛的藝人。

如今他仍維持自律作風，坦言人生起起伏伏早已看淡，重情義的他，在前東家待了39年才第一次跳槽加入新東家，更把新專輯視為歌唱生涯中「最後一舞」，在耳順之年準備再拼一把。

▲七郎相當重情義。（圖／記者李毓康攝）