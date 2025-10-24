日本「破億神曲」夯團Creepy Nuts逛夜市文化衝擊：滷味什麼都賣！

記者吳睿慈／台北報導

日本團體Creepy Nuts首次來台開專場，週末即將在Legacy TERA開唱，他們24日晚間接受媒體聯訪，秀出所學中文「開心嗎」、「一起唱吧」打算與粉絲拉近距離，回想前3次來台參加音樂祭，全場大合唱《Bling-Bang-Bang-Born》，讓他們驚訝不已，這次在專場上想挑戰日文歌詞大合唱，指定《成長空間》，「想要毫不猶豫把麥克風遞出去」！

▲Creepy Nuts週末在台開唱。（圖／Hiroya Brian提供）



Creepy Nuts即將在週末開唱，迎來首次在台灣的專場演出，R-指定感謝歌迷的支持，「在音樂祭時非常開心，感受到台灣觀眾大家都非常熱情，可以在台北辦專場很期待。」DJ松永也說：「觀眾、粉絲朋友都是來看我們的，票可以賣完我們很開心。」

首次在台單獨開唱，兩人也有想要挑戰的清單，「日文歌詞的部分想讓粉絲挑戰一下」，過去在音樂祭上全場唱著《Bling-Bang-Bang-Born》，台下光景讓他們難以忘懷，R-指定這次想要在唱到《成長空間》時，鼓起勇氣把麥克風遞下台，一起唱副歌的歌詞「也只有成長空間」，「這對我們來說也是需要挑戰的事，有些歌詞在日本會遞給觀眾唱，但在海外就會猶豫一下，不知道丟不丟得出去，所以需要一點勇氣」。

▲Creepy Nuts期待跟台灣粉絲合唱。（圖／Hiroya Brian提供）



過去來台參加音樂祭，兩人不忘前往夜市踩點，確實有文化衝擊，「看到滷味攤上擺著各種種類可以現場現做，很多食材是在日本沒看過的，我們點了一大袋。」R-指定也大讚「蛋餅很好吃」，首次吃到就愛上。

俗話說「娶某前生子後」，R-指定在2023年當爸，對於這句話別有感觸，「小孩的存在對我來說就是幸運的事，他是我的幸運物，在我低落時，只要跟小朋友玩精神就會來，跟小孩相處讓我充滿能量」，成家後運勢變好，團體的歌曲確實越來越被廣泛知曉。

▲Creepy Nuts粉絲群很廣泛，驚訝柬埔寨播他們的歌。（圖／Hiroya Brian提供）



R-指定更透露，「我們兩個在出國時不太會剛好聽到自己的歌，但朋友會告訴我們，他們在國外聽到我們的歌，朋友抵達柬埔寨機場時，還有南非的旅人也知道我們的歌，我們覺得很意外」。

2025年剩2個月，R-指定許願「要好好管理健康，晚上要睡覺、早上得起來，還要有時間跟小孩相處，要適當運動、哄小孩睡覺後我也要跟著睡」，看似簡單的日常，DJ松永笑喊「做不到」，兩人創作音樂時間經常在深夜，規律作息對於他們來說極艱難。

▲Creepy Nuts逛夜市文化衝擊，驚訝「滷味什麼都賣」。（圖／Hiroya Brian提供）



週末連續兩天開唱，R-指定誠意滿分向粉絲喊話：「亞洲巡迴來到台北舉辦第一次的台北專場，非常開心，很期待粉絲的反應，我相信有一就有二，這次是第一次，但下次我們會繼續寫出更好的歌在回來。」DJ松永也說：「第一次辦專場就能辦兩天很榮幸，希望下次亞洲巡演也可以回來台北跟大家見面，希望下次能更了解台灣嘻哈生態。」