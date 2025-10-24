《綜藝大集合》爆意外！賴慧如「玩遊戲太激烈受傷」照片曝：真的變廢人

記者潘慧中／綜合報導

賴慧如近年除了出演多部八點檔，還是《綜藝大集合》的主持群之一。沒想到最近玩遊戲爆意外，她在社群網站PO出手受傷的照片後，讓不少粉絲都相當心疼。

▲賴慧如手受傷。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）

從Instagram限時動態中，可以看到賴慧如的一隻手被白色網狀繃帶包紮著，從手腕一路包到手指根部，只露出手指尖，「統一為大家解答～這隻手會這樣是因為郭忠祐的屁屁。」

▲▼郭忠祐（左一）、賴慧如（右一）都是《綜藝大集合》的主持人。（圖／翻攝自Facebook／綜藝大集合）



賴慧如解釋因為當下玩遊戲太激烈，她將手放在椅子上的時候，「啊一屁股就坐下去了，現在是個小廢人」，看來一屁股坐在她手上的人就是主持群之一的郭忠祐。

▲老公幫賴慧如按湧泉穴緩解頭痛。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）



賴慧如23日坦言自從受傷後，「我在家真的變廢人」，當天看完醫生還頭痛不已。沒想到，老公得知後立刻滑手機找資料，「出來後就把我的腳舉起來按湧泉穴」，讓她既感動又哭笑不得。