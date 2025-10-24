串流收視週榜／《回魂計》台灣首登週冠軍！女神郭宇欣2短劇超圈粉

記者陳芊秀／綜合報導

GL泰劇《唯有你Only You》日前播出完結篇，在台灣friDay影音奪下第一。舒淇、李心潔《回魂計》終於在台灣週排行稱冠。另外短劇女神郭宇欣主演的作品成為收視熱門。《ETtoday星光雲》與大家一起關心最新一週串流收視排行。

擁有超常技能的異世界流浪美食家

▲《擁有超常技能的異世界流浪美食家》第2季回來了。（圖／翻攝自X）

日本動畫《擁有超常技能的異世界流浪美食家》於10月7日起推出第二季，作品改編自江口連創作的輕小說，描述平凡上班族來到異世界後，憑著自身技能「網路超商」，還有料理手藝，做出一道道美味料理，同時展開異世界冒險的過程。劇中除了主角的料理廚藝，身邊有魔獸緋爾，史萊姆史伊陪伴，一大一小從魔風靡一票動漫迷。第2季一開播就登上Netflix台灣、Hami Video第3名、KKTV第6名、MyVideo第7名。

短劇女神郭宇欣

▲短劇女神郭宇欣2作品超夯。（圖／翻攝自微博）

郭宇欣演出多部短劇走紅，近期憑《盛夏芬德拉》的聯姻千金角色爆紅，她另外一部搭檔王皓禎的《國民老公帶回家》也登上iQIYI短劇榜冠軍，該劇改編自葉非夜的同名小說，過去曾翻拍長劇，原作者親自擔任短劇版編劇，且短劇版劇情深獲好評。

宴遇永安

▲《宴遇永安》。（圖／MyVideo提供）

古裝陸劇《宴遇永安》改編自晉江文學城櫻桃糕小說《長安小飯館》，劇版描述一家人意外從現代穿越到永安城，透過經營小飯館結識京兆少尹「林晏」，展開一段結合美食的愛情故事。劇集由王影璐、李昀銳領銜主演，由《卿卿日常》原班編劇團隊打造故事，在台灣迴響熱烈，在MyVideo拿下週榜冠軍，LINE TV第2名，Hami Video第10名。

一笑隨歌

▲李沁、陳哲遠主演《一笑隨歌》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

古裝陸劇《一笑隨歌》由李沁、陳哲遠主演，改編自熾翼千羽的小說《一笑》，描述紅衣女射手「付一笑」與大皇子「鳳隨歌」之間從互相利用到萌生愛意的愛情。劇集至今已經霸榜兩週iQIYI收視冠軍。

回魂計

▲《回魂計》上線第2週台灣週冠軍。（圖／翻攝自臉書）

《回魂計》10月9日上線首週台灣週榜第2名，本周終於奪冠！根據Netflix官網紀錄，該劇在台灣、香港、新加坡3地都是週冠軍，加上劇集在泰國拍攝，在泰國Netflix排行第4名。

宇宙Marry Me？

▲《宇宙Marry Me？》Disney+第一。（圖／翻攝自韓網）

《宇宙Marry Me？》由崔宇植、庭沼珉主演，描述韓國第一糕點店的四代獨子，因緣際會與設計師展開契約婚姻的愛情故事。據Flixpatrol的統計，該劇截至10月23日連續7天都是Disney+單日榜第一。

唯有你

▲《唯有你Only You》台灣串流平台奪冠。（圖／翻攝自X）

泰劇《唯有你Only You》由人氣CP「LingOrm」鄺玲玲、可恩娜帕瑟塔拉達那彭主演，描述女明星受到信件威脅，聘請女保鑣正是自己學生時代暗戀的學姐，兩人重逢萌生情愫。該劇於10月14日播出大結局，在泰國收視破2%，是少數被排在黃金時段播出的GL劇集。人氣CP在台灣圈粉無數，在friDay影音拿下週榜冠軍，成績不俗。

【台灣9串流平台收視】

Disney+／前3名《宇宙Marry Me？》《暴風圈》《濁流之爭》

▲Disney+前3名。（圖／翻攝自臉書）

friDay影音／泰劇《唯有你》完結奪冠

▲friDay影音收視週榜（10/13-10/19）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／日動畫《流浪美食家》第3

▲Hami Video收視週榜（10/13-10/19）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《一笑隨歌》霸榜，短劇第一《國民老公帶回家》

▲iQIYI收視週榜（10/13-10/19）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（10/13-10/19）。（圖／iQIYI提供）



KKTV／《有本事換你來做啊！》霸榜冠軍2週

▲KKTV收視週榜（10/13-10/19）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《宴遇永安》竄升第2

▲LINE TV收視週榜（10/13-10/19）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《宴遇永安》首登冠軍

▲MyVideo收視週榜（10/13-10/19）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《回魂計》首奪台灣週冠軍

▲Netflix收視週榜（10/13-10/19）。（圖／Netflix提供）

公視+／《零日攻擊》霸榜11週

▲公視+收視週榜（10/13-10/19）。（圖／公視+提供）