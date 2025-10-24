曾莞婷「幫忙訂機票鬧烏龍」整團傻眼！出發前一天才驚覺：沒人敢生氣

記者潘慧中／綜合報導

曾莞婷最近上節目有感而發地說，「真的不要逞強，不要什麼事情都往自己身上攬」，之所以會有這樣的體悟，其實是有次和家人出遊有關。

▲曾莞婷認為，不要什麼事情都往自己身上攬比較好。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



曾莞婷坦言平常出遊時，無論是行程安排或訂房訂票等事宜，她通常都交給朋友處理，「但有一次，我們家人要旅行，他們就想說『那要不然這次給妳處理、給妳表現好了』，結果你知道我多瞎嗎？」

原來曾莞婷訂了普吉島的機票，飯店卻訂在蘇梅島，完全不同地方，「而且是整群人的機票都是這樣子訂的！」而且，她是直到出發前一天才發現錯誤。

「所以我們只能先飛到那個地方，再轉機、再多買一程的機票，飛到另外一個正確的地方。」曾莞婷哭笑不得地說。被問到家人是否有責怪時，她坦承：「當然怪啊！但又不敢講出來，因為我比較強勢一點，所以我的臉色先開始變不好，就是惱羞成怒。我自己先生氣，就沒有人敢對我生氣。」經過這次經驗後，她坦言再也沒有人敢叫她做任何的事情，「我也樂得輕鬆啦！」

