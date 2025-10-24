下月就要91歲！「國民爺爺」李順載爆健康惡化　後輩：他不太好⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民爺爺」李順載曾演過多部夯劇，他對演藝圈付出良多，人緣極佳的他，也獲得很多後輩敬愛，但近期卻不斷傳出健康出問題，近1年沒在螢幕前現身，原以為恢復良好。怎料，76歲後輩鄭東煥23日突驚爆他的健康再度惡化，令粉絲都很擔心。

▲▼「國民爺爺」李順載驚傳健康惡化 。（圖／翻攝自KBS YouTube）



李順載即將在下個月迎來91歲生日，是南韓戲劇圈裡目前最高齡的現役演員，並在2024年12月31日拿下大獎後，但此後幾乎沒再出現於螢光幕前，這1年來，更傳出他的健康惡化，由於他突然從正在參演的戲劇下車，還退出了舞台劇，使得粉絲相當擔心他的狀況。

尤其是8月時，後輩朴根瀅在記者會上證實「好像狀況不太好」，引起一陣恐慌，但當時李順載的身邊友人否認健康惡化，並表示「健康沒問題，只是腳的肌力變弱了」。

▲「國民爺爺」李順載爆健康惡化，鄭東煥證實「他現在健康不太好」。（圖／翻攝自YouTube）



沒想到，才隔了2個月，76歲演員鄭東煥23日在頒獎典禮上再度提及李順載的近況，「據我所知，李順載前輩現在健康不是太好，真心祈禱他早日恢復健康。」如今再被提及健康問題，更引發外界對李順載近況的高度關注，粉絲擔心不已，盼望能早日聽到好消息。