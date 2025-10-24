Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！機場廣播1hr沒聽到：腿都軟了

記者潘慧中／綜合報導

Sandy最近在節目中分享之前在美國求學時，在機場發生的一段驚險經驗。她透露當時下機後，不但找不到行李，地勤人員還一直透過廣播找她，讓她至今回想起來依然覺得尷尬又丟臉。

▲Sandy搭機時曾出過一個大包。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Sandy回憶當時是和妹妹一起搭乘半夜的班機，從美國的某城市飛到美國的另一個地方，「我就睡著了，醒來的時候到了，然後大家都下飛機嘛」，她也跟著下飛機，接著準備領行李，「結果一直等，行李整個不見！」

慌張的Sandy連忙詢問工作人員，對方先是表明已經沒有任何行李，接著看完她的機票說：「請問妳是吳姍儒嗎？妳沒有聽到廣播一直在叫妳的名字嗎？已經廣播一個多小時了。」

▲Sandy沒聽到廣播一直在叫她的名字。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



此時，Sandy還不知道自己做錯了什麼，工作人員才告訴她：「因為妳是轉機班機，妳根本不應該下飛機。」終於得知實際情況後，她立刻拉著妹妹狂奔，「美國機場多大你知道嗎？完全沒有人！可是就看到遠遠的有一個人說『Go! Go! Go! Go』。」

▲Sandy終於知道真相。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



繞了一大圈後，Sandy全身起雞皮疙瘩，腿都軟了。當時已經凌晨兩、三點了，她真的又累又怕，好不容易抵達登機口，「我想說假裝鎮定一點」，沒想到一上機，她的座位剛好是第一排第一個，全機乘客目光都聚焦在她身上，「就這麼剛好，然後大家一起鼓掌」，是嘲諷意味極強的那種鼓掌方式，「那是我此生最雷的旅遊經驗。」

▲Sandy終於上機後，全部的乘客都用嘲諷的方式鼓掌。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）