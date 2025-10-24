Andy：就是張家寧在攻擊我　揭「張家群組」腹黑計畫

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber Andy老師與家寧分手後因帳本問題多次隔空交戰，他昨日（23日）再度發布影片控訴，表示自己看完卷宗之後才驚覺，原來家寧竟在背後主導一場試圖毀掉他人格的腹黑計畫，甚至還有一位知名男藝人參與，引發大眾關注。對此，家寧目前尚未做出任何回應。

▲Andy老師再度發布影片控訴張家人。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy老師在影片中提到，一直以來，他針對的都是群海公司與曾淑惠（家寧媽媽），但他看完卷宗之後，發現家寧在事發第一時間，就「先找人來處理我」，檢方從家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機的群組」，群組成員除了張家姊妹，還有公關、網軍團隊、一位知名男藝人，他們聯手找狗仔、網軍，想方設法引誘他犯罪。

Andy老師表示，家寧的妹妹還在群組內提供他的住家地址，他的雙親、祖父、經紀人都遭到波及，個資全被攤在陽光下，群組成員甚至重複表明「我們的手段就是要讓Andy人財兩失」，並討論如何抹黑他，「事實上你們就是一夥的，群海在攻擊我，其實就是張家寧在攻擊我！」

Andy老師強調，他從頭到尾唯一的訴求，就是想要拿回自己應得的，所以希望張家人不要再抹黑，也不要打擾他的親友。

▲陳零九否認參與家寧網軍群組 。（圖／翻攝自IG）

影片一公開迅速引發網友關注，短短8小時就突破161萬人次觀看。雖然Andy老師沒有明確指出「知名男藝人」是誰，但由於陳零九曾坦承受邀參加心靈課程，也曾與家寧、展榮展瑞合作單曲，因而遭到網友湧入IG留言洗版。

對此，陳零九在IG無奈發文，強調「如果不是我，有人會跟我道歉嗎？沒有」、「要是我真的有能力發動網軍跟請媒體寫新聞，要不要看看媒體都怎麼寫我」，否認參與家寧的群組。

而家寧的IG、Threads也湧入許多網友留言抨擊，但家寧至今仍未對此做出回應。