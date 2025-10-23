郭書瑤：沒嫁給愛情不想生小孩！　鬆口擇偶條件…丫頭一聽嚇壞

記者王靖淳／綜合報導

女星郭書瑤平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，感情動向受到外界關心的她，最近在IG上公開透露自己想生小孩，同時也大方分享愛情觀，引發討論。

▲▼郭書瑤鬆口想生小孩。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭書瑤和好友丫頭（詹子晴）同框拍短片，丫頭表示她最近發現郭書瑤的限動一直出現一個小孩，讓她忍不住好奇追問對方：「妳覺得妳會想生小孩嗎？」丫頭更開玩笑地吐槽，郭書瑤總是一直把別人小孩拿去養，似乎對小孩情有獨鍾。沒想到，郭書瑤也大方承認，自己確實想生小孩，同時她也開出擇偶條件。

▲▼郭書瑤分享愛情觀。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

談到擇偶條件，郭書瑤坦言想找到一個她人生中，覺得很頂標的另外一半，同時也斬釘截鐵地表示：「我沒有嫁給愛情，我不會想要生小孩。」丫頭在聽完後開玩笑說道：「所以這意思是，這輩子妳不會生小孩？」似乎是在暗示她的標準太高，恐怕很難找到符合條件的對象。這番話也讓郭書瑤哭笑不得地回嗆：「什麼意思？妳在詛咒我嗎？妳在詛咒我一直單身嗎？」並透露如果自己沒找到另外一半的話，可能會考慮去收養小孩。