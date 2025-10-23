坤達閃兵昔「體驗一日檢察官」　6年前《木曜》片段被挖

記者王靖淳／綜合報導

新北檢警發動第三波搜索，21日發現有多名藝人找專門集團閃兵，包含修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉，5人遭拘提後全數認罪，消息曝光後掀起外界關注。其中，坤達曾在網路節目《木曜4超玩》體驗一日檢察官的片段，如今也被網友翻出來討論。

▲坤達閃兵交保，雙手合十道歉。（圖／記者陳以昇攝）

《木曜4超玩》曾在2019年到台北地檢署拍攝「一日檢察官」影片，當時北檢動員多位檢察官、事務官及書記官支援，取材內容包含酒駕開庭、搜索實務、以及死亡相驗等檢察官日常工作，如今隨著坤達捲入閃兵風波，再度讓節目片段被截圖討論，不少網友紛紛在社群發文及影片底下留言「這時就是一個自首的時機了，還裝阿？」、「坤達怎麼也沒想到有一日會面對檢察官」、「只能說世界是不公平的，怎麼可能讓他瞞這麼久。」

▲台北地檢署協助拍攝一日檢察官，右起為坤達、邰智源、檢察官林彥均。（圖／翻攝台北地檢署）

回顧整起演藝圈閃兵案，源於藝人王大陸砸百萬找專門集團，騙過醫師開假證明閃兵，檢警擴大追查後發現還有多名藝人涉案，其中包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。如今又爆出多位藝人涉案，再度掀起討論及關注。