YTR彼得爸與蘇珊媽影片遭詐騙盜用！　報警結果超無奈：正義無法伸張

知名親子YouTuber「彼得爸與蘇珊媽」以分享家庭生活與育兒經驗走紅，頻道擁有超過41萬人訂閱。他們在21日氣憤揭露自己的影片遭詐騙集團盜用，販售假貨，甚至已有粉絲受害，但報警結果卻令人感到無力。

▲彼得爸與蘇珊媽是知名的親子YouTuber。（圖／翻攝自Instagram／peter_and_susan）

彼得爸與蘇珊媽坦言收到私訊後，覺得既生氣又傻眼，「以為這種『巨星等級』的待遇，怎麼也輪不到我們。」為了防止更多人受騙，他們隨即蒐集證據報案，希望能替粉絲討回公道。

彼得爸與蘇珊媽表示，因為之前有過安全帽被偷的經驗，這次報案前便將所有截圖、告發狀先整理齊全。然而，儘管準備充分，手續仍耗費了一整個下午，「過程中我們也上了一課：原來，影片被盜用的我們並非『直接受害者』，只有真正被騙錢的人才能提告『詐欺』。」

▲彼得爸與蘇珊媽的影片遭到詐騙集團盜用。（圖／翻攝自Instagram／peter_and_susan）

幾個月後，他們終於收到案件處理結果，但結果並不理想。夫妻倆坦言心情沈重，「犧牲了陪伴Cody、Kyle和Rylie的寶貴時光，花費心力去做了所有該做的事，但正義依然無法得到伸張。」無奈指出，想到未來仍可能有人受害，就覺得非常無力。

不過，即便能做的事情有限，彼得爸與蘇珊媽仍希望透過這段經驗分享，提醒大家網路世界真假難辨，「在網路上看到任何用我們的臉孔或影片來販售的商品，請一定要提高警覺！」