F4唯一有當兵！言承旭超硬軍種曝光　吳建豪「1原因」不用服役

▲當年紅極一時的F4男團，僅言承旭有當過兵，意外掀起討論。（翻攝自相信音樂臉書）

圖文／鏡週刊

演藝圈「閃兵集團」持續延燒，短短短8個月就揪出15名男演員、男神偶像等人涉嫌閃兵，話題持續，而當年紅極一時的F4唯一有當兵的言承旭，因軍種被形容「超硬」，意外掀起討論。

演藝圈閃兵話題持續延燒，當年憑藉《流星花園》爆紅的男團有沒有當兵也備受討論，其中成員言承旭當年當兵時，曾去徵選海軍儀隊，結果被刷掉，讓他相當錯愕，後來言承旭在海軍蘇澳巡邏艦服役。

[廣告]請繼續往下閱讀...

言承旭退伍多年後拍MV《多出來的自由》時，還特地回到蘇澳取景。言承旭也回憶，當年交往多年的女友在他當兵時，曾從台北搭好幾個小時的車看他，2人還一起在海邊散步，但沒想到退伍前，收到女方寄來的分手信，遭「兵變」的他苦不堪言，一度想不開，所幸在學長及同袍的陪伴下度過情關。

據了解，F4當中有當兵的成員僅有言承旭一人，「仔仔」周渝民因憂鬱症，申請3次後才獲准免役；朱孝天則是有氣喘加上罕見疾病纖維肌痛症免當兵；擁有美國及中華民國雙重國籍的吳建豪，因在美國出生長大後才返台，所以也不用服役。至於言承旭入伍的年份，應是在出道前就已拿到退伍令。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980



更多鏡週刊報導

還有其他女優沒被曝光！背著女友開房河北彩伽 日排球王子遭「掌握134張關鍵照」

為與曖昧女偶像約1次會！金主4年砸5百萬「慘淪NTR玩物」 得知1真相當場崩潰

首例非洲豬瘟源頭疑「越南重組病毒株」 9成病毒來自廚餘！專家曝唯一杜絕方法