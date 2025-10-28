KPOP跨界日本漫畫家合作！伊藤潤二繪製ZB1封面、TXT全員變身少女漫男主

文／妞新聞

當日本漫畫遇上韓國流行音樂（KPOP），又會擦出什麼樣的火花呢？近年，多位日本漫畫家接連與韓國歌手及偶像團體合作，像是《美少女戰士》作者武內直子攜手Jennie、恐怖大師伊藤潤二與ZB1的夢幻聯動等，每每都掀起各界的熱烈討論。這次妞編輯也為大家整理出「KPOP × 日本漫畫家3大跨界合作」，就讓我們一起期待未來還會出現哪些驚喜陣容吧！

Jennie ×武內直子

〈You＆Me〉化身月光仙子

▲武內直子親自為Jennie繪製單曲封面。（圖／X@セーラームーン30th公式）

BLACKPINK成員Jennie在2023年推出的SOLO單曲〈You＆Me〉，特別邀請到傳奇少女漫畫《美少女戰士》的作者武內直子合作。在MV中，Jennie綁起雙馬尾、身穿芭蕾女伶風格的服裝亮相，宛如月光仙子般在滿月前熱舞。而武內直子也以這套造型為靈感，親自為她繪製單曲封面，彷彿讓Jennie完美化身成《美戰》的一員！

ZB1 × 伊藤潤二

〈Doctor！Doctor！〉構築詭異氛圍

▲伊藤潤二和韓團男團ZB1聯動。（圖／X@ZEROBASEONE）



恐怖大師伊藤潤二和韓團男團ZB1的聯動，實在令人意想不到！ZB1在2025年推出的迷你五輯中，先行曲〈Doctor！Doctor！〉的數位封面，就是由伊藤潤二親自繪製。呼應歌曲將愛情比喻為令人發狂的病症，伊藤潤二也在封面中描繪了因愛情所困而被送進醫院的少年。切合歌曲主題，同時又保留自身作品的詭異氛圍，讓人印象深刻！

TXT × 森下suu

《Starkissed》變身少女漫男主

▲TXT成員全都變身成少女漫畫裡的男主角。（圖／TXT JAPAN OFFICIAL）

日本雙人漫畫組合森下suu，筆下作品包含《指尖相觸，戀戀不捨》及《日日蝶蝶》等。而TOMORROW X TOGETHER（TXT）在2025年發行的日本正規3輯《Starkissed》，竟也找來森下suu合作。負責本次專輯作畫的森下suu，將TXT的5位成員全都變身成少女漫畫裡的男主角，以其標誌性的夢幻畫風，細膩勾勒成員們的五官神情，真的美翻！

