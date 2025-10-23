白安遭反鎖家門外！　自招「無法獨立生活」：需要有人照顧我

▲白安與莎莎（左）因為錄製實境節目成為好友。（圖／Hit Fm聯播網提供）



記者翁子涵／台北報導

白安推出新專輯《星期八》，她獨挑大樑主持廣播特別節目「星期八」DJ，最新一集邀請到主持人莎莎，兩人因實境節目《嗨！營業中》第五季結為好友，這也是白安人生首度參與實境秀，白安也分享了她童年與動物的趣事，小時候與爺爺逛動物園，她指著大象驚嘆：「大象鼻子好長喔！」下一秒，大象竟突然興奮地噴了她一身泥巴，讓她哭笑不得，這段經歷讓白安笑稱，動物們果然也是很有情緒的，並非想像中溫馴。

▲▼白安與莎莎（左）暢聊旅行趣事。（圖／Hit Fm聯播網提供）



莎莎說聽完白安的歌曲，白安歌詞裡對於生活所感受到的一切，原來對於周遭環境有這麼敏銳的觀察，被她的音樂感到驚艷；可是她在節目中跟白安相處時完全沒有發現，以為白安對生活沒有那麼深入，可能會常常犯傻。白安笑說，其實莎莎看到的她，才是她真實的生活樣貌，好比說，她前陣子才發生糗事，她被自己鎖在自家門口外面，白安因此有認真體悟：「真的需要找一個人可以照顧我，我好像沒辦法獨立生活。」莎莎幽默表示，她腦中想的是白安需要一個「保母」的畫面。

白安好奇莎莎如何踏入旅遊節目，莎莎透露剛簽約時個性內向，不擅與人對視交談，甚至很少交朋友，透過外景主持，她才逐漸學會與人對話、交流，蛻變為如今健談的模樣，她感念一路上幫助她跨出舒適圈的貴人，不過白安隨即開玩笑說：「但我還是沒辦法跟鯊魚一起游泳，我跳不出這個舒適圈！」

莎莎坦言參與《嗨！營業中》對她是一大挑戰，獨自主持外景節目十多年，實境秀卻需要與夥伴共同奮鬥，對不擅交友的她而言是新的門檻，白安好奇她的第一個朋友是誰，莎莎笑稱是浩子，兩人雖曾共同主持旅遊節目，但因單元不同鮮少接觸，在實境節目中反而成為彼此的「浮木」，情感深厚。

《嗨！營業中》第六季即將回歸，白安與莎莎等夥伴們遠赴瑞士阿爾卑斯山，在冰河美景中化身「小蓮」，莎莎爆料白安對此服裝非常抗拒，白安解釋不喜歡全身粉色，也不常角色扮演，莎莎反問旅行不常體驗當地服飾嗎？白安笑回：「我有啊，在瑞士幾天都穿得很瑞士，羽絨外套包緊緊！」讓莎莎忍不住吐槽：「那只是cosplay路人吧！」

