吳怡霈無預警痛哭！「在這裡為了什麼」罕吐真實心聲：好累想休息

記者潘慧中／綜合報導

吳怡霈22日在社群網站坦言，自己雖然「疲憊不堪」，仍想記錄下當天的心情，並附上一張半年前在溫哥華拍攝的照片，寫下：「閉上眼，看見那時最脆弱的自己。」短短幾句話，流露出壓抑已久的疲累與脆弱。

▲吳怡霈難得吐露真實心聲。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



回顧這段時間的心境，吳怡霈坦言：「不知道怎麼撐過來的，不喜歡用撐這個字，但除了撐，找不到其他詞彙。」而且，她一直覺得無論發生什麼可怕的事，「都可以，我可以撐下去。」

然而，當吳怡霈22日無預警體驗了頌缽共振，「明明上一秒還在閒聊，下一秒我趴在診療床上，痛哭不止。」她形容，那個敲下去的聲音與震動傳進心裡的瞬間，「啪的一聲，眼淚沒來由地飆了出來。」

▲▼吳怡霈22日無預警痛哭。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



吳怡霈坦言，她那一刻感到好脆弱、好累、好想休息一下，直到有個聲音在心裡對她說「妳很棒，妳值得一切」，讓她再也止不住眼淚。

吳怡霈只能誠實面對自己多年來的逞強：「什麼堅強，那兩個字從來不配用上，我只有逞強。」她說，眼前還有許多任務要完成，自己仍會繼續走下去，「哭一哭，依舊站起來，挺住。」字裡行間流露出她在脆弱與堅持之間，最真實的模樣。

▲吳怡霈仍會堅持走下去。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



吳怡霈IG全文：



雖然疲憊不堪，依舊想要記錄下今天。

照片是半年前的溫哥華，

閉上眼，看見那時最脆弱的自己。

這些日子，不知道怎麼撐過來的，

不喜歡用撐這個字，但除了撐，找不到其他詞彙。

一直覺得什麼可怕的事，來了，都可以，我可以撐下去。

今天無預警的，體驗了頌缽共振，

明明上一秒還在閒聊，

下一秒我趴在診療床上，痛哭不止，

那個敲下去的聲音跟震動，傳到我心裡的那一秒

啪的一聲，眼淚沒來由的飆了出來

我不知道我是誰，在這裡為了什麼

覺得好脆弱、好累、好想休息一下

有個聲音說「你很棒，你值得一切」

淚流不止。

什麼堅強，那兩個字從來不配用上，

我只有逞強。

眼前還有好多任務，哭一哭，依舊站起來

挺住。

想要買一個缽 可以每天敲一敲

讓我哭