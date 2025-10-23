朴春突喊告「梁鉉錫侵占詐欺」格式卻錯了　公司：無法掌握

記者張筱涵／綜合報導

南韓女星朴春22日突在社群媒體宣布，已正式向警方控告YG娛樂總製作人梁鉉錫，指控對方涉嫌詐欺與侵占，消息一出震撼演藝圈。令人意外的是，她的現任經紀公司也坦言「目前無法掌握狀況」，使整起事件更加撲朔迷離。

▲朴春。（圖／翻攝自Instagram／newharoobompark）



根據韓媒報導，朴春於22日在Instagram上發文寫道：「朴春hates Yg，上網的各位國民，請好好調查yg對朴春做了什麼，謝謝」並附上她親筆撰寫的控告書。文件內容顯示，她以詐欺及侵占嫌疑控告梁鉉錫，主張對方未支付她應得的收益金，金額高達「64272e兆韓元」（疑似誤植或符號化數字）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朴春在控訴中指出，因未收到合理報酬導致嚴重經濟損失及精神痛苦，強調「這是明確的詐欺與侵占行為」，並表示該控告書於10月19日正式提交。

▲朴春所上傳的文件。（圖／翻攝自Instagram／newharoobompark）



面對突如其來的指控，朴春現任所屬公司D-Nation娛樂受訪時表示：「我們也無法控制朴春的行動，目前仍在確認相關內容。」似乎對此事同樣感到錯愕。

朴春曾是YG娛樂旗下女團2NE1的成員，團體解散後，她仍與團員保持友好，並於去年參與2NE1重聚舞台。然而，近來因健康問題暫停活動，D-Nation曾於8月表示：「醫師建議她必須充分休息與穩定狀態，因此決定暫時中止演藝行程。」

這次突如其來的「告前東家風波」，在韓網引發熱議，最多人關注的是，朴春所上傳的文件其實並非正式文件，「這感覺是用GPT寫出來的，好好治療吧」、「連電話號碼都沒遮……真的很心疼她」、「希望好好接受治療，過得健康快樂吧」。目前，YG娛樂尚未對此事作出回應。