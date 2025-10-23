周杰倫爆要提告魔術師好友！他代操比特幣「把2億變不見」人還搞消失

▲周杰倫準備對魔術師小夥伴蔡威澤提告。（翻攝自周杰倫臉書）



圖文／鏡週刊

周杰倫近日於個人Instagram限時動態發出「尋人啟事」，直指昔日好友、魔術師蔡威澤不見人影，本刊掌握消息，蔡威澤替其代操比特幣投資，金額高達1至2億元，如今卻不見人影，據悉，周杰倫已準備對他提出告訴。

蔡威澤去年開始聲稱比特幣帳號因故被鎖住，周杰倫給他1年的時間處理，如今不僅錢沒還，人還搞消失，氣的周杰倫在社群上公開尋人，據投資幣圈的相關人士指出，蔡威澤愛開很大的槓桿去投資，現在人間蒸發，可能是已經爆掉無法處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周杰倫多次聯繫無果、甚至公開發話：「再不出現，你就完了！」隨後更取消對方社群追蹤。也由於找不到人，他已準備對蔡威澤提告。台灣魔術師「簡子」也翻出蔡威澤的黑歷史，包括合作夥伴最後拿不到錢或產品、積欠員工費用等。簡子坦言，自己也被蔡「變」過幾次，「有次我準備和一位魔術師合作出產品，蔡半路殺出來攔胡，開出夢幻的條件『要捧他成明星』，還說有『周杰倫資源』，但合約內容，對魔術師極不公平」，蔡的惡行在魔術圈內早已不是新聞。

對此，周杰倫所屬杰威爾唱片不回應。



更多鏡週刊報導

鏡報獨家／周杰倫鄰居靠跨國詐騙致富！和平大苑住戶曝：B1停滿20台各牌純白超跑

鏡報獨家／周杰倫詐騙首腦鄰居「山豬王超跑」曝光！詐150億美元高調炫富是IG大紅人

周杰倫IG暴怒發文！tag魔術師蔡威澤 取關疑反目