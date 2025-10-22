比《雞不可失》還好笑！　《誰想當老大》上映8天就破200萬觀影人次

記者蔡琛儀／台北報導

南韓喜劇片《誰想當老大》將於11月21日在台上映，片中集結趙宇鎮、鄭敬淏、朴智煥、李奎炯等實力派演員，搭配李星民、鄭柔美等黃金綠葉，爆笑程度直逼《雞不可失》。





▲南韓喜劇片《誰想當老大》。（圖／采昌國際多媒體提供）

本片由打造《南山的部長們》、《12.12：首爾之春》的金牌製作公司操刀，結合黑幫、動作與喜劇元素，以「誰都不想當老大」為主軸，荒謬卻又真實地展現現代人對夢想與自我的掙扎，爆笑情節中暗藏對「成功定義」的反思。

劇情講述一名黑幫老大猝逝後，繼任人選竟為了追夢「互相推位」，從開中餐館、跳探戈到送外賣，各懷理想的「不想當老大」們掀起一場荒唐內鬥，導演羅熙燦以此嘲諷傳統黑幫片公式，反轉江湖規則，也映照Z世代「不被定義、活出真我」的時代氛圍，他笑說：「這些角色像脫韁野馬一樣瘋狂又真誠，雖然是黑幫電影，但其實在講夢想。」

本片首度登上釜山國際影展「今日韓國電影—特別首映」單元，獲影展評審盛讚「節奏明快、笑料密集、結構紮實」。上映前便空降預售冠軍，正式上映後更橫掃南韓票房榜，連續八天穩坐冠軍寶座，八天內突破200萬觀影人次，寫下疫情後10月最快破200萬的紀錄。