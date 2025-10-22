ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
龜梨和也、田中美奈實爆分手！　日媒揭情變內幕

記者王靖淳／綜合報導

日本天王龜梨和也自人氣團體KAT-TUN出身，他在今年1月與前美女主播田中美奈實爆秘戀，雙方沒有否認緋聞，先前更傳出有意在今年內結婚，不料今（22）日卻被日媒踢爆已分手，消息曝光後，立刻掀起外界討論。

▲▼龜梨和也被爆分手。（圖／翻攝自Instagram）

▲龜梨和也、田中美奈實被爆分手。（圖／翻攝自Instagram）

根據《女性SEVEN》報導，即將邁入40歲的田中美奈實，似乎開始對於婚事感到焦慮。有知情人士透露，龜梨和也的朋友很多，經常出去喝酒，這讓田中感到相當不安，並逐漸開始表現出一些限制對方的行為。儘管龜梨起初能夠接受被女友管，但隨著時間拉長，兩人之間似乎開始出現摩擦及爭執，因此走向分手。

▲田中美奈實（左）與長谷川京子（中）、西野七瀨節目合體聊戀愛話題，她的發言引發外界揣測與龜梨和也情變。（圖／翻攝自日網）

▲田中美奈實（左）與長谷川京子（中）、西野七瀨節目合體聊戀愛話題，她的發言引發外界揣測與龜梨和也情變。（圖／翻攝自日網）

事實上，龜梨和也、田中美奈實並非首次傳出情變，女方過去曾在節目大方分享個人感情觀，意外吐露「狀況真的很糟。」節目中的談話曝光後，掀起日網揣測「田中美奈實的戀愛似乎不太順利啊。是不是已經和龜梨分手了」、「還以為田中美奈實和龜梨在交往，但從談話內容看來可能已經分手或保持距離了。她那麼漂亮卻總是很煩惱，真奇怪」，如今兩人又傳出分手的消息，再度讓感情動向受到討論。

