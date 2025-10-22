日排球王子昔痛罵「偷吃男很糟」　被爆劈腿河北彩伽急撇清

記者王靖淳／綜合報導

日本人氣排球王子高橋藍今（22）日爆出一夜情醜聞，疑似已有正牌網紅女友uka.的他，遭目擊和AV女優河北彩伽約會開房，消息曝光後，不只掀起外界關注，就連他過往公開批評偷吃的男人很糟的言論，如今也被網友挖出來討論。

▲日排球王子高橋藍爆偷吃河北彩伽。（圖／翻攝自Instagram）

根據《週刊文春》報導，高橋藍日前被直擊深夜與一名正妹現身六本木，兩人不但一同進到包廂式餐廳，更在凌晨3點半時，一起搭車前往高級飯店，並一同搭電梯上樓。而這位神祕女伴的身分隨後也被起底，竟是26歲的人氣AV女優河北彩伽。此前，高橋藍曾在個人YouTube頻道重砲批評偷吃的男人，如今自己卻陷入劈腿疑雲，引發各界關注及討論。

▲網紅uka.疑似才是高橋藍的正牌女友。（圖／翻攝IG）

值得一提的是，當高橋藍被媒體問到與河北彩伽和uka.之間的關係時，他一概堅稱只是朋友，更撇清uka.「不算是交往，我們之間沒什麼。」全盤否認的態度曝光後，讓不少粉絲都相當失望。為此，目前三人的公司皆表示：「個人私事交由本人處理。」