睽違16年傳奇影后再訪金馬影展！妻夫木聰確認來台…超狂卡司名單曝

記者黃庠棻／台北報導

2025金馬影展優惠預售票將於本周日10月26日下午一點於官網售票系統開賣，今（22）日影展驚喜公布傳奇影后伊莎貝雨蓓、日本影帝妻夫木聰和日本動畫名導細田守，在影迷殷殷期盼下確認出席影展新片映後，細田守也將舉辦大師講堂，邀請影迷走進他精彩萬分的動畫世界。

▲伊莎貝雨蓓睽違16年出席金馬影展。（圖／金馬影展提供）



法國傳奇影后伊莎貝雨蓓11月除了來台演出臺中國家歌劇院《貝芮妮絲》舞台劇，更特別排開時間北上現身金馬影展《女富豪的美麗與哀愁》映後，這是她睽違16年後再度出席金馬，令人期待影后風采。

百忙也要抽空與金馬影迷相見的還有日本影帝妻夫木聰，他將和導演大友啟史一同出席《寶島》映後和觀眾交流；日本動畫名導細田守繼2015年《怪物的孩子》後，再度攜新作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》訪台，現身大師講堂，邀請影迷走進他獨樹一格的動畫世界。

▲日本影帝妻夫木聰將和導演大友啟史一同出席《寶島》映後。（圖／金馬影展提供）



本屆金馬影展除了網羅國際影壇佳片，也舉辦多場講座，活動精彩豐富。講座影人包括《斷背山》李安、《空氣人形》裴斗娜、《瘋狂小鎮愛丁頓》亞瑞阿斯特、《喵的奇幻漂流》金茲斯巴洛迪斯，焦點影人西島秀俊和李歐卡霍，以及第62屆金馬獎終身成就獎得主陳淑芳。

影展特別策畫的「跨界精選：小島秀夫經典選片」，不僅有小島秀夫親自出席講堂，還邀請台灣電影創作者與各領域資深玩家進行交流對談，包括徐漢強、洪子烜、傅天余、鄭宜農，以及赤燭遊戲共同創辦人楊適維、呱吉、「台灣通勤第一品牌」張家倫和何勁旻、「轉角遊樂器」林齊晧、黃哲翰等人，一起在影像中尋找遊戲靈光，透過跨界觀點碰撞新啟發。