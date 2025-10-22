Yuri揪「3啦啦隊女神」組團！　嗨喊沒禁愛令「認愛時間點」曝光

▲全新女團「LUVSSI」由人氣啦啦隊成員菲菲、Rina、Yuri、宋宋組成。（圖／記者黃國霖攝）



記者翁子涵／台北報導

由人氣啦啦隊成員菲菲、Rina、Yuri、宋宋組成的全新女團「LUVSSI」，今（22日）正式舉辦出道記者會，同步曝光同名單曲，對於成團契機，Yuri表示：「一開始想要找其他團員一起 feat. 一首歌，但因為時間與檔期沒有順利錄製，現在剛好找上夢想中團員，就聚在一起組團。」她笑稱團規就是成員平均超過166公分、體重48公斤左右。

▲▼ 女團「LUVSSI」沒有禁愛令。（圖／記者黃國霖攝）



至於粉絲關心的感情狀況，Yuri笑說公司沒有下禁愛令，只鼓勵團員專注訓練與身體健康，相處模式更像家人般溫馨，而「樂天女孩」宋宋從去年開始就被拍到和台日混血男星各務孝太甜蜜約會，被問及此事，她低調笑說：「是認識很久的好朋友，有好消息的話會再跟大家公布，但目前沒有。」一旁的Yuri則打趣：「團規是40歲之後才能公布！」至於有無關心先前因風波退團的嘎琳？她們則說：「後來就沒有見到她了，之前有關心她，她可能在冷靜，都沒有回覆，給她空間，比較沒有打擾，希望她一切都好。」

被問到4人是否曾因意見不合吵架？LUVSSI異口同聲：「目前都蠻有共識，彼此都希望對方好，不太有意見分歧。」她們說：「如果有，也只是小小的討論，不會有激烈爭執，最多就是搶吃的。大家個性互補、顏色喜好不同，連服裝也不太會有問題。」

對於成團目標，LUVSSI說：「我們都很欣賞像BLACKPINK、aespa這樣有舞台魅力與自我特色的團體，也希望LUVSSI能用屬於自己的方式走出風格。」也許願能接到跨年演出的邀約，「這是我們一直很期望的事情，也是人生夢想清單之一。希望今年有機會達成。」

