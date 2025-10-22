為挺滅火器「日傳奇樂團喬行程來台開唱」　YOYO家族、樂天女孩也來了

記者蔡琛儀／台北報導

即將於11月22至23日在樂天桃園棒球場登場的2025火球祭，今（22日）公布最終壓軸卡司，迎來日本傳奇搖滾樂團ELLEGARDEN強勢回歸，他們原定去年登台，卻因主唱細美武士健康問題缺席的他們，今年確定全員二度參戰火球祭。

▲日本傳奇樂團ELLEGARDEN二度參戰火球祭。（圖／夥球擊提供）

ELLEGARDEN成團27年，其中細美武士與滅火器私交深厚，曾合唱〈Make a Wish〉，滅火器主唱楊大正透露，原本對方在日本的另一個音樂祭撞期，「但講義氣的細美武士為了我們硬是喬了樂團行程，讓ELLEGARDEN能夠守約再次登上火球祭，真的感謝我的好友！等不及再次招待他們了。」樂團近期也為動畫《航海王》打造新曲〈Carmine〉，有望在台首唱。

此外，去年首次開設的「火球村」舞台今年回歸，節目陣容再升級，包含「台灣通勤第一品牌」主持的互動單元「分手的理由！！！」、「飄仙鳳舞」美鳳老師帶來K-POP翻跳教學、超人氣IP《超人力霸王》與MOMO家族合體登台；去年反應熱烈的YOYO家族也確定二度登場，帶領大小觀眾唱跳經典曲〈卡加布列島〉。

▲▼YOYO家族、樂天女孩參戰火球祭。（圖／夥球擊提供）

還有南韓吟唱詩人李瀧將與金曲歌后鄭宜農同台，創作歌手黃玠與PUZZLEMAN共演，隨性邀SKARAOKE樂團開龐克派對。壓軸的滅火器也宣布將與神秘嘉賓合體演出。現場還有旋轉木馬、滑板表演、拍貼機與美食市集，主題定為「搖滾遊樂園ROCKIN’ WONDERLAND」，相當熱鬧。