威廉閃兵演藝工作全丟！　許效舜盼外界給機會：他是有才華的孩子

記者孟育民／台北報導

東森超視全新行腳實境節目《神之路》，由金鐘獎主持人許效舜攜手義妹戲劇女神鄭仲茵，組成親和力十足的「善男信女進香團」，帶領觀眾走訪台灣各地宮廟。今（22日）舉辦探班暨開播記者會，許效舜過去和威廉主持的「效廉出發吧」，如今對方因為閃兵風波丟失主持棒，但他仍樂觀歡迎威廉回歸，「金鐘獎那天我以福州伯頒獎的時候有說『威哥我很想你』，因為我們很久沒見到。」

▲鄭仲茵、許效舜錄製《神之路》。（圖／東森提供）

目前威廉工作全喊卡，許效舜私下也有和他保持聯繫，給予溫暖，盼望外界能再給機會，「電視台長官有跟我討論過未來要怎麼做，每個人在人生過程都有自己遇到的問題，誰不犯錯？一定都有大大小小，遇到了就去面對，他是有才華的孩子，他面對完了就可以回來，有才華不應該被關在洞窟裡，演藝圈是需要心地是善良、有能力的人，不然全放在冰箱太可惜了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲許效舜溫暖鼓勵威廉。（圖／東森提供）

至於藝人閃兵案持續延燒，許效舜說：「我覺得社會結構就是這樣子，每個人都在自己的平台上要做好自己的事，遇到問題就處理，要去面對所有的狀態，問題來了就坦承面對，情節輕重由法治來管。」