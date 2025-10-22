男星爆紅期入伍！　學「六六火箭彈」超狂成績出爐…被求加入陸戰隊

記者黃庠棻／台北報導

公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）第一部將於11月1日在公視+上線；第二部則於11月11日上線。今（22）日舉辦媒體茶敘，主演胡宇威、李玲葦與初孟軒出席暢聊演出期間的難忘點滴。

▲胡宇威、李玲葦、初孟軒出席《就算一個人也可以好好的吃飯2》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

劇組此次遠赴宜蘭民宿取景，拍出超唯美畫面，但拍攝過程相當不易，為了維持自然光線與聲音效果，在盛夏中拍攝，胡宇威笑說「印象最深的就是第一天中暑，民宿因拍攝收音關係不能開冷氣，又是三、四十個人擠在同個空間，真的只有一個字『熱』。」他回憶跟楊貴媚對戲時，眼睛一度無法對焦，甚至需要坐下來休息一下「身體開始搖晃，我還跟貴媚姊說『我快不行了！』」

李玲葦表示開拍後不久也感到身體不適、疑似中暑，她回憶當時「為了維持妝容不能流汗，每一次拍攝完成就要吹水冷扇降溫，忽冷忽熱讓身體一時無法適應。」但比起生病，她更擔心拖累大家的拍攝進度，幸好她在飯店躺了兩、三天後恢復健康，與胡宇威敬業完成拍攝，兩人笑言劇組是在高溫中烹調出真正的默契和美味料理。

《好好吃飯2》飾演「布朗尼」的初孟軒疫情期間在龍潭當步兵，因為當兵沒有參加到《天橋上的魔術師》的宣傳，他因為演出該劇受到許多關注喜愛、爆紅。 大學就讀運動健康學系的他，畢業後入伍4個月，坦言同學都會去了解什麼樣的身體狀況才能免役，深知免役的條件例如太瘦、過重等是非常不健康的事情。

而初孟軒在入伍期間，有學長鼓勵他們學特長，當時他選擇六六火箭彈，自豪與同組隊員參加砲擊成果展「54發中了51發」，笑說「我很強，我分數很高。」也因此有長官看中他，鼓吹他加入海軍陸戰隊，要他體驗傘兵，這4個月的軍營生活對他來說「很開心！」

