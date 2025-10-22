詹惟中自爆「當兵3年慘遭兵變」！　42年前服役照曝光

記者王靖淳／綜合報導

新北檢警發動第三波搜索，昨（21）日發現有多名藝人找專門集團閃兵，其中包含修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉，5人遭拘提後全數認罪，消息曝光後掀起外界關注。為此，命理師詹惟中昨（21）日也在臉書發文，自爆在42年前當了3年的兵。

▲詹惟中自爆當了3年兵。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中就是愛算命）

詹惟中回憶自己42年前長達3年的軍旅生涯，並坦言當年之所以會去當兵，是因為沒有好好念書，只好去報效國家。他透露自己待過澎湖、金門、花蓮等地，更在軍中經歷多次兵變，讓他吃盡苦頭。然而，他也認為，正是因為有過這段經歷，才讓他成長很多，且培養出責任心。最後，詹惟中在文末喊話：「現在年輕人也都一樣要有這個責任心！！這是公平的都是一樣要付出的。」

▲詹惟中談閃兵。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中就是愛算命）

回顧整起演藝圈閃兵案，源於藝人王大陸砸百萬找專門集團，騙過醫師開假證明閃兵，檢警擴大追查後發現還有多名藝人涉案，其中包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。如今又爆出多位藝人涉案，再度掀起討論及關注。