不當閃兵！幼幼台姐姐當兵「服役4年半」　保護總統超猛經歷曝光

記者田暐瑋／綜合報導

藝人閃兵案不斷延燒，新北檢21日發動第三波拘提行動，將陳柏霖、修杰楷、Energy書偉及坤達、以及棒棒堂小杰等5人帶回。事實上，也有許多藝人在軍旅生涯中表現亮眼，幼幼台出身的雲朵姐姐雖身為女性，但有4年半服役經驗，還曾保護過前總統蔡英文，超強經歷備受佩服。

▲雲朵姐姐也當過兵。（圖／翻攝自臉書）



雲朵姐姐曾擔任憲兵，負責保護國家元首、招募新兵及車輛調度，並隨藝工隊全台勞軍，她過去提到在受訓期間被男長官多次禮遇，不但讓她不用操課、請喝珍珠奶茶，還讓她放夭八假，只為了多看看她：「他離婚了，年紀差很多，他是中校，離開受訓的環境就沒有聯絡了，受訓6個大概有3個月偶爾被找進去。」坦言當時並未尋求管道申訴，回想起來有點後悔。

▲雲朵姐姐也當過兵。（圖／台視提供）



此外，，天團「動力火車」的顏志琳曾在涼山特勤隊服役，想要入選「涼山特勤隊」至少要有5年軍齡，並且要能在全副武裝的狀態下，12分鐘內跑完3公里。等到入選成為儲備隊員，還要接受2階段式、為期4個月的儲備訓練，包括體能訓練及戰技訓練，等到結束以後，則是到屏東的傘訓中心接受高空跳傘訓練。

