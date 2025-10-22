「超辣真空戰袍」挨轟不雅！曾莞婷回擊酸民：裡面那件不叫內褲

▲曾莞婷戰袍「裡面都沒穿」太辣，驚豔全場。

圖文／鏡週刊

本月18日第60屆金鐘獎紅毯上，女星曾莞婷一襲真空透視禮服辣翻全場，卻也引來酸民批評「不雅觀」。對此，曾莞婷今（22日）正面回擊，「裡面那件是一體成型的body 不叫內褲」，並強調她覺得這樣的自己很美，「無謂別人的眼光活出自己的樣子，是我接下來的人生態度」。

曾莞婷睽違27年入圍金鐘獎，順利抱走戲劇節目女配角獎，讓她感動落淚，並將獎項獻給天上父親。除奪獎外，曾莞婷紅毯以辣透視裝驚豔全場場，當時她身穿一襲銀色水晶禮服，美胸與大長腿一覽無遺，瞬間吸引觀眾目光。

▲曾莞婷這套禮服全身都是施華洛世奇水晶刺繡，勾勒曼妙身形。

由於這套戰袍不能穿內褲，加上是透視裝，讓曾莞婷下半身金色底褲若隱若現，因此惹來酸民批評，認為「下半身不要透視就完美了」、「身材不錯但穿這樣就有一點失雅」、「但下半身露肉成這樣真的很不雅觀」。

「美不只一種形式」曾莞婷今午正面回擊酸民，她認為不要用自己的眼光去框架別人，衣服是看人駕馭，氣質則是靠內在撐起。

曾莞婷說明，當天的戰袍是高級訂製服，是以土耳其鍍銀亮紗製成，禮服上的「施華洛世奇水晶刺繡」勾勒曼妙身形，閃耀出宛如光之鎧甲般的優雅力量，剛柔並濟像極了茵茵。

▲曾莞婷不甩酸民，強調無謂他人眼光活出自己的樣子。（翻攝曾莞婷臉書）

針對酸民抨擊的「下半身」問題，她強調「裡面那件是一體成型的body 不叫內褲」，並說她認為這樣的自己很漂亮，「不管你覺得怎樣，無謂別人的眼光活出自己的樣子，是我接下來的人生態度，屬於我的時刻我自己做主。」

▲曾莞婷禮服雖辣，卻遭酸民抨擊下半身不雅觀。



