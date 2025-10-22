記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手徐仁英近日以全新模樣亮相，令粉絲大感驚訝。她21日在Instagram貼出身穿教會詩班服的照片，清爽短髮、素淨妝容，與過去以華麗、性感風格聞名的形象判若兩人，散發出淡然平和的氣質。

▲徐仁英過去表演的樣子。（圖／翻攝自YouTube／MBCkpop）



徐仁英在貼文中僅寫下「星期日」，但照片一公開便引起熱烈討論。許多粉絲驚呼：「完全變了一個人」、「這樣的氣質好溫柔」、「好久沒看到她這麼自然的樣子」。

事實上，徐仁英近期在直播中透露體重增加10公斤，也坦言不再追求極致外貌：「以前最瘦的時候只有38公斤，現在胖了10公斤，但我覺得自己更自在了。」她笑說：「是吃出來的，雖然有點懊惱，但也是我自己選擇的生活方式。」她強調，「瘦的時候也好，但現在的自己更開心。」

▲徐仁英近照。（圖／翻攝自Instagram／seoin0）



徐仁英同時坦率談到整形副作用，透露已經取出鼻子的假體：「以前鼻尖做得太尖，那時鬧得很大。現在鼻子的狀況已經不能再動手術了。」她還開放粉絲私訊詢問整形問題，展現率真一面。

徐仁英過去曾是女團Jewelry成員，以強烈舞台魅力與時尚風格走紅。近年來，她逐漸回歸平實生活，強調「想自然地活著」，也讓粉絲感受到她心境的轉變。

另一方面，徐仁英於2023年2月與非演藝圈企業家結婚，但同年11月和平離婚，當時也表示：「沒有任何不愉快的事，只是彼此選擇不同的生活方向。」