10月27日星座運勢／天蠍座意外撿到錢財！ 水瓶座房產獲利
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：雙方共同成長
感情：儀態表現優雅
財運：買賣房產獲利
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
雙子座 ♊
工作：應對解決衝突
感情：可多參加聚會
財運：用心規劃投資
幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：獅子
天秤座 ♎
工作：事業充滿熱情
感情：難以中立評估
財運：忙碌賺取投資
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：說好話得人緣
感情：安排短程旅行
財運：應酬小賺禮金
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：射手
金牛座 ♉
工作：獲得更多自由
感情：感情溫度昇華
財運：善於財務工具
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：雙子
處女座 ♍
工作：促進靈感創意
感情：有機會異國戀
財運：財富貴人相助
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：工作集中精神
感情：愛神前來眷顧
財運：投資耐性勿急
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：水瓶
天蠍座 ♏
工作：了解客戶需求
感情：戀愛會有進展
財運：意外撿到錢財
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
雙魚座 ♓
工作：優化作業程式
感情：友情日漸增溫
財運：偏財小有進帳
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：執行市場分析
感情：情緒愉快穩定
財運：有效管理財務
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：金牛
獅子座 ♌
工作：滿足客戶需求
感情：關係溝通順暢
財運：自己研究股票
幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：處女
射手座 ♐
工作：擴大全球業務
感情：適合約會之日
財運：偏財意外獲利
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
