「明道條款」催眾偶像入伍　陸軍儀隊魔鬼操練甩閃兵

▲明道當年在陸軍儀隊於元旦表演後和同袍合影。（圖／翻攝藍于洺臉書）

圖文／鏡週刊

近日藝人閃兵話題引發爭議，藝人明道當年在11年內就讀5所大學，引發閃兵疑慮，2011年行政院修訂了《免役延役緩徵緩召實施辦法》，將就讀大專以下「進修學校」的役男緩徵年齡上限，從原本的33歲大幅下修至28歲，被稱為「明道條款」，而隔年他入伍自願加入陸軍儀隊，扭轉外界形象。

10多年前演藝圈男星有不少人藉著念書名義，一再延畢，有男星過了三十歲還在念書未去當兵，藉著轉學、延畢，成為拖延服役的潛規則，內政部後來為防堵役男濫用學籍逃避服役，新設俗稱「明道條款」的規定。該條款將就讀大專以下「進修學校」的役男緩徵年齡上限，從原本的33歲大幅下修至28歲。當時也鎖定約30名藝人學生追查，希望杜絕此一歪風。

▲明道近期有不少戲劇演出。（圖／翻攝微博）

隔年2012年明道入伍當兵，並在陸軍儀隊服役11個月，最後在2013年退伍，同期的阮經天則是替代役， 鄭元暢則在2012年至2013年期間，在海巡署服役，還曾因查緝走私有功。

今年五月主播藍于洺還分享當年和明道差不多時間參加儀隊的心情，只是一個海軍一個陸軍，主播在臉書分享道:「明道每一次操練都很認真，也沒有什麼架子，每一次表演完，他總是樂於當人形立牌，讓弟兄一起跟他合影，最後他也順利退伍，繼續發光發熱的演藝生涯。」強調他沒有特權，一樣在39度高溫下操練，讓人難忘。



