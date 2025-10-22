韓國偶像「再紅也不敢閃兵」！嚴重到人生全毀　她揭真實2案例超慘代價

記者田暐瑋／綜合報導

台灣演藝圈自今年2月爆出閃兵事件，引發社會關注，第三波名單驚見修杰楷、坤達等形象優質的藝人，引發關注。有人好奇為何韓國鮮少出現逃兵問題，長期旅居韓國的部落客直言，在韓國這屬於相當嚴重的錯誤，若逃避兵役，不僅會被視為背叛國家，更會被整個社會封殺。

▲車銀優正紅，仍入伍當兵。（圖／翻攝自韓網、車銀優ig）

長期旅居韓國的部落客「不奇而遇 Steven & Sia」表示，在韓國「服兵役」被視為「國民義務」，逃避兵役的藝人面臨嚴重後果，如果逃避兵役，不僅會被視為背叛國家，更會被整個社會封殺，知名歌手劉承俊（Steve Yoo）就是一個典型例子，他為了逃避兵役，甚至放棄韓國國籍改入美國籍，結果遭到韓國政府「永久禁止入境」，20年無法踏上故土。

另一位饒舌歌手MC夢也因為延遲入伍而被集體封殺，從巔峰一路跌入谷底，即使最後部分罪名被判無罪，但形象早已崩塌。在韓國只有極少數人能獲得「免除兵役」資格，像是奧運及亞運奪牌選手，只需接受幾週基礎訓練與公益服務，「在韓國，逃兵不是八卦，而是禁忌。所以你才很少聽到。不是沒有，只是他們，從此消失在韓國的舞台上。」

▲坤達閃兵交保，雙手合十道歉。（圖／記者陳以昇攝）