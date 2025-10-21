陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸：應該給賣家差評求退差價

記者王靖淳／綜合報導

多名藝人爆找專門集團閃兵，新北檢警發動第三波搜索，發現還有多名藝人涉案，其中包含修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉，名單曝光後引發外界關注。為此，網紅陳沂今（21）日也在臉書發布兩篇文談論此事。

▲陳沂發文酸修杰楷。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

談到多名男藝人不當兵的理由，陳沂表示：「好像只剩納豆太矮和鄧佳華智力不足可以相信了！」其中，陳柏霖當年花10萬元就閃兵，讓她忍不住在文末點名修杰楷，酸他花了15萬元卻閃兵失敗：「好好笑，不是應該給賣家差評要求退差價嗎？而且同一個賣家，陳柏霖只要10萬欸，陳柏霖有比修杰楷紅吧？」

▲陳沂發文談閃兵。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

在另外一篇貼文中，當陳沂看到藝人修杰楷、陳柏霖以及Energy的坤達、書偉都在新一波的閃兵名單中時，她不解怎麼過了這麼多年才在抓，同時也開玩笑表示：「Energy不會準備要團滅吧？這是屬於5566的勝利！」並點名先前同樣捲入閃兵風波的王大陸，狠虧：「根本被當盤仔。」

▲陳柏霖、修杰楷捲閃兵爭議。（圖／翻攝自Instagram）

回顧整起演藝圈閃兵案，源於藝人王大陸砸百萬找專門集團，騙過醫師開假證明閃兵，檢警擴大追查後發現還有多名藝人涉案，其中包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。如今又爆出多位藝人涉案，再度掀起討論及關注。