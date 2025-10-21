復古懷舊餅乾竟搬上大銀幕！　日本天團Travis Japan也參一咖

記者蔡琛儀／台北報導

日本國民零食「愉快動物餅」自1978年誕生至今47年，是不少人的童年回憶，近年因懷舊風再度爆紅，周邊商品掀起搶購潮，電影《愉快動物餅 大電影》更首度登上大銀幕。

▲《愉快動物餅大電影》主題曲由Travis Japan演唱。（圖／馬棋朵提供）

故事以零食與人類共存的「甜品王國」為背景，講述超人氣偶像團體「愉快動物餅」的隊長大獅（Travis Japan成員松田元太 配音）與新成員小天馬（高石明里 配音）因競爭產生緊張關係，卻在「棉花糖大軍」入侵後攜手面對危機。電影融合歌舞、冒險與友情元素，在日本上映後票房狂吸逾7億日圓，成為大小觀眾口碑雙贏之作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

松田元太為大獅獻聲，坦言角色雖勇敢卻帶點幼稚，隨著夥伴與冒險逐漸成長，「會變得更堅強也更溫柔」，他所屬Travis Japan更演唱主題曲〈Would You Like One?〉，松田笑說：「有句歌詞是『我要開吃囉』，整首歌都和電影氣氛很搭，希望聽到就能想到愉快動物餅的活力！」

▲▼水上恒司、高石明里。（圖／馬棋朵提供）

替小天馬配音的高石明里則透露，被角色的正義感與守護心打動；水上恒司為大象配音，形容角色是「大獅的賢內助」。超萌天團將帶來繽紛歌舞與溫馨冒險，《愉快動物餅 大電影》11月7日全台上映。