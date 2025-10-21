眾將來尬陣！神界陰間200將爺齊聚嘉義　王彩樺代言2025鬥陣趣

▲▼ 國立傳統藝術中心「2025鬥陣趣 眾將來尬陣」，全臺超過200位將爺齊聚嘉義，神界陰間波麗士大人攏抵嘉 。（圖／國立傳統藝術中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由國立傳統藝術中心主辦的「2025鬥陣趣」，將於114年11月8日、9日（週六、日）在嘉義文化創意產業園區登場。本(114)年以「眾將來尬陣」作為主題，來到素有「家將窟」之稱的嘉義舉辦，邀請來自全臺7縣市，共20組各具特色的將團，超過200位將爺齊聚嘉義，透過迎神踩街、匯演、新創演出、市集、裝置藝術、將爺收驚祈福等活動形式表現陣頭的傳統與當代交融，將帶給民眾豐富有趣的「鬥陣趣」體驗。此外，也邀請高人氣、有「保庇天后」之稱的王彩樺與庭庭母女擔任宣傳大使及開幕式主持人，為活動注入更多親和力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主辦單位國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，傳藝中心自110年起辦理「鬥陣趣」活動，今年第五屆特別選在家將團雲集的嘉義市舉辦，「將」的藝術性具有強烈的臺灣識別度，尤其范謝將軍的故事充分展現「情義」二字，足以走上國際舞臺。

陳悅宜指出，本次參演的20組將團種類多元，涵蓋地方特色團隊、百年將館、縣市政府登錄保存團隊，其中不乏極少跨出縣市的團隊，相當難得，歡迎大家一起來認識將團文化，看到他們為傳統民俗及藝術傳承所付出的努力。另外這次還特別規劃壓軸活動「收驚祈福儀式」，期望透過將爺為大家收驚賜福，祈求人民安康、風調雨順。她也特別感謝嘉義市政府、綏靖侯嘉邑城隍廟以及九華山地藏庵的鼎力支持，讓活動有機會在嘉義辦理。

民俗專家、也是本次活動顧問林茂賢則指出，將團屬於由信仰所組織的宗教性陣頭，形式包括彩繪、舞蹈、武術及工藝，除宗教功能外更是表演藝術，「將」泛指神明的私人衛隊，其職責除護衛神明外並協助主神執行任務，其實就是神界與陰間的警察大隊、波麗士大人，他們為神明駕前護衛、開道捉鬼，極具神秘色彩，近年在公部門協助、團隊自律以及熱心人士投入下，已經讓將團文化展現出更深厚的信仰美學與時代意義。

本次活動策展人、也是古桃城山海鎮什家將本舘舘主蕭湧達表示，本屆團隊類型包括八家將、什家將、八將、家將神將、官將首，以及難得一見的五營將、五毒大神、十二家司，他也歸納出兩大必看重點，其一是邀集「極少出軍的將團同臺亮相」，他們原多限定於固定的地方廟會，例如來自新北市「新莊地藏庵文武大眾爺祭典」的「新莊地藏庵大眾廟中港厝官將首」首次跨出新莊，以及來自屏東縣「東港迎王平安祭典」的「東港共明堂欽點五毒大神」、「東港聖德宮姚府四千歲駕前十二家司」、「東港開基共善堂什家將」、「朝隆聖堂湄洲朝天閣天后元君駕前護衛聖將」等都罕見出遠門亮相；其二是聚集「各門派的創始與代表團同臺」，如嘉義五大門派、臺南府城系統的家將、臺灣創始的官將首，以及各地分支組織，都代表了各自的宗教淵源與地方特色，將爺們展演各式陣法，可說是臺灣將團的空前大卡司。

具有超高人氣並有「保庇天后」之稱的藝人王彩樺與女兒庭庭擔任宣傳大使及開幕式主持人，她分享本次活動7大亮點：全臺超過200位將爺齊聚嘉義，是臺灣近年規模最大、種類最豐富的將團活動；傳藝中心宜蘭園區文昌祠文昌帝君、綏靖侯嘉邑城隍廟城隍爺、九華山地藏庵地藏王菩薩三大神明聯袂出巡，嘉義市區百將大遊行；開幕演出傳統創新交融，陣頭藝術跨界爆擊；全臺首創、超強戰鬥力「鬥陣卡牌機」，有參演團隊專屬卡牌還可以領取小禮物；嘉+酒市集和「揪將玩！」文化體驗開心玩不完；「收驚祈福儀式」百將齊祝福、滿滿安心感；裝置藝術「絲韻護煞」嶄新詮釋將藝精神打卡好吸睛！歡迎大家逗陣來參加好看又好玩的鬥陣趣！

「2025鬥陣趣 眾將來尬陣」將於114年11月8日（週六）在嘉義文化創意產業園區登場，由上午10:00的迎神踩街拉開序幕，12:00起「嘉＋酒市集」與「揪將玩！」文化體驗接連開始、下午2:00的開幕式、3:00的陣頭匯演陸續登場， 9日（週日）下午5點以「收驚祈福儀式」畫下完美句點。