陳漢典被點未當兵「親揭原因」！　留隱疾難久站：收政府免役通知書

記者孟育民／台北報導

藝人「閃兵案」持續擴大偵辦中，21日檢警拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等人，而人在加拿大溫哥華的坤達也立即取消工作，已與警方聯繫將提前返回台灣，全力配合偵辦。陳漢典過去稱因為天生扁平足沒有服兵役，今（21日）出席《百分之一相對論》媒體茶敘，再度表示小時候就發現此事，「我本身是扁平足，我在10幾年就收到政府免役通知書，我的體位是不符合規定的。」

▲陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本出席《百分之一相對論》媒體茶敘 。（圖／記者徐文彬攝）

陳漢典表示扁平足還是可以好好生活，不過不能往後、久站，「我腳常常在痛，我也不會一直告訴大家我腳在痛，我們就是帶歡樂給大家，我很樂在我的工作、跳舞，這些快樂大於痛苦。」被問到有因此造成傷害嗎？他則說：「長期下來發現一年前椎間盤突出，我壓到坐骨神經，我慢慢治療好了，這個可能跟扁平足有關聯，但我不會一直強調。」

▲陳漢典因為扁平足免役 。（圖／記者徐文彬攝）

潘君侖因為參加軍旅實境節目《九條好漢在一班》，重回成功嶺體驗當兵生活，被問到藝人閃兵風波，他直言：「不會有太大的反饋，會覺得大家都是男子漢，要面對好自己的問題。我們也不是當事人，沒辦法幫他講話。」黃偉晉也表示，「就是去面對，好好對結果負責。」





▲▼潘君侖、黃偉晉。（圖／記者徐文彬攝）



