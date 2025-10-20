王子金鐘奪獎不停歇！　自爆家中地位提升：邱宇辰要追上有點難

記者孟育民／台北報導

源自L.A設計師品牌FKYB進駐台北滿一週年，以俐落高質感的真皮包設計，深受時尚名人們喜愛。品牌主理人王子邱勝翊，剛以實境節目《來吧！哪裡怕》榮獲金鐘獎「實境節目主持人獎」，隔日即現身台南南紡購物中心，擔任一日店長，更笑說如今在家地提升，終於超過弟弟邱宇辰。

▲王子奪金鐘後首露面。（圖／品牌提供）

王子近年事業版圖涵蓋電商、時尚等多元產業，投資眼光獲肯定，並持續拓展海外市場。近期除了副業屢獲佳績，參與節目《來吧！哪裡怕》奪得金鐘獎「實境節目主持人獎」，人氣再攀高峰，儘管前一晚出席金鐘慶功宴，只睡３小時的他，依然精神奕奕現身開幕現場，全程展現敬業態度與笑容，他感性表示：「很開心見到從出道接近20年，一路支持的元老級歌迷，還有因實境節目《來吧！哪裡怕》而新加入的8歲小朋友，謝謝金鐘獎給我們這麼棒的禮物，更謝謝你們一路的陪伴。」

▲王子人氣超旺，現場擠爆粉絲掀熱潮 。（圖／品牌提供）

談起接下來計畫，王子預告品牌將有更多展店計畫，同時分享近期音樂作品《Love You So Bad》，也即將舉辦音樂會與大家見面。他更不忘分享與弟弟邱宇辰的逗趣互動，他笑說，「我奪得金鐘獎後，本來家裡地位比弟弟低一些，現在回升了，他現在要追上來，就有點難了。」展現王子邱勝翊一貫幽默與自信魅力。



