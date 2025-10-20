米倉涼子1舉動爆「引退演藝圈」！　尿檢陰性卻遭傳涉毒…行蹤曝

記者陳芊秀／綜合報導

50歲日本女星米倉涼子憑日劇《派遣女醫X》穩坐「收視率女王」寶座，近日卻陷入涉毒醜聞，震撼日本演藝圈。據日媒《週刊文春》報導，日本警方早在今年6月便接獲線報，並於8月20日突擊搜查她與阿根廷籍男友Gonzalo Cuello位於東京的同居住處。她雖然洗清染毒嫌疑，但事業大受打擊，傳出有意關閉個人事務所。

▲米倉涼子傳引退演藝圈。（圖／翻攝自IG）

據日媒《FLASH》報導，米倉涼子住處被警方當場查獲違禁藥物及吸食器具，消息曝光讓女神形象大受打擊，但最新調查結果出現大逆轉。她的尿液檢驗結果呈陰性，證實本人並未吸毒，因此沒有被逮捕或起訴。再加上整起事件疑點重重，警方上門前，竟然已經有大批媒體在外守候，疑似是有人刻意洩漏消息，設局陷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前，警方將調查矛頭全面轉向米倉涼子的阿根廷籍男友，據悉，男友在事發後便以「父親病危」為由火速離境，讓案情陷入膠著。

雖然米倉涼子本人洗清了吸毒嫌疑，但事業已遭受毀滅性打擊。據悉，她目前暫居飯店躲避風頭，更傳出已心灰意冷，正與演藝圈高層聯繫，準備關閉個人事務所，由於她已經獨立門戶，關閉事務所將形同退出演藝圈。而且她2026年2月主演的串流電影《Angel Flight THE MOVIE》將在Amazon Prime Video上架，該片投入巨額預算製作，如果因此雪藏，將會被製作方追討賠償金。