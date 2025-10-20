《泥娃娃》周采詩鬼妝幕後曝光！6歲兒視訊淡定：妳演鬼喔

記者許逸群／台北報導

恐怖片《泥娃娃》全台票房累積正式突破5313萬，逆勢奪下全台週末票房冠軍！今（20日）特別釋出周采詩的幕後花絮，帶影迷直擊女神如何變女鬼，她這次不僅挑戰演鬼，還要發狂殺人，從頭到腳淋滿血漿！她表示：「拍攝過程又累又黏，真的是血漿吃到飽，我吃了各式血漿，好甜好好吃，最推黑色糖漿！」

▲電影《泥娃娃》 周采詩鬼妝相當驚人。（圖／天予電影提供）

周采詩在《泥娃娃》飾演泥塑家劉芯，因意外失去肚中孩子，過度悲傷而不小心觸犯禁忌，孕育出恐怖詛咒泥偶，她也成了怨靈在原地徘徊。這次特化團隊「覺藝工作室」的設計師張甫丞研讀劇本後，以「悲傷的聖母」為概念出發，透過裂痕、水痕的垂流走向與眼型調整，替劉芯增添幾分悲傷氛圍，希望營造一種無需語言也能讓觀眾感受到她哀痛的記憶裂痕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《泥娃娃》 周采詩劇照。（圖／天予電影提供）

當周采詩以滿臉裂痕的女鬼扮相驚現大銀幕時，許多觀眾嚇到表示：「回家會做惡夢！」初次畫鬼妝的周采詩則覺得新鮮又有趣，耗時3小時完妝後，第一時間就打給兒子視訊，沒想到6歲兒淡定回：「媽媽，妳今天演鬼喔？」發現兒子膽子比她還大，她開玩笑說：「等他到能看《泥娃娃》的年紀，應該已經不歸我管了吧！」周采詩卻坦言，她至今不敢進場看《泥娃娃》。

談到彷彿中邪般發狂殺人的血腥場面，周采詩直言是她演出生涯「血漿含量最高」的一次，「不算可怕，也不算享受，只覺得很黏，上廁所還不能洗手，但演出時真的很過癮！」尤其殺夫戲印象深刻，「我要跪在桌上殺老公，那個姿勢超不符合人體工學，拍完幾天全身酸痛，但也覺得很好玩。」她賣關子說：「若票房夠好有續集，也許有機會知道更多故事，我自己也很期待。」