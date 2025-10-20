不只雕龍椅！81歲葉輝龍傳奇再+1…《綜藝三國智》超大道具出自他手

記者陳芊秀／綜合報導

81歲資深電視製景師葉輝龍榮獲金鐘特別貢獻獎，頒獎典禮上播放他打造出的皇帝龍椅、大型木船、復古客廳家具等，已經讓觀眾嘆為觀止。而知名主持人黃豪平更在社群網站曬出照片，原來葉輝龍還曾為綜藝節目《綜藝三國智》打造超大型道具，吸引網友前去朝聖。

▲81歲資深製景師葉輝龍榮獲金鐘特別貢獻獎。（圖／記者黃克翔攝）

從黃豪平分享的節目截圖中可見，當時製作單位在台視廣場中央，設置了一座矗立的巨大粉紅色遊戲大道具，節目字幕打上「重金打造超豪華道具」。這座遊戲是「魔王PK拔河」單元的靈魂核心，挑戰者需與魔王拔河拉扯繩索，率先將高牆拉倒的一方才算獲勝。當時大道具讓參加節目的主持人、藝人都瞪大眼睛瞧，原來出自葉輝龍與陳明坤之手。

▲黃豪平發文，透露葉輝龍曾為《綜藝三國智》打造超大道具。（圖／翻攝自Threads）

▲參加遊戲的藝人見道具驚呆。（圖／翻攝自Threads）



黃豪平PO文「為什麼不放眾刑具的照片」，並曬出葉輝龍《綜藝三國智》的作品，再讓網友震驚「綜藝3國智我要笑瘋，道具竟然是葉師傅做的」、「這個道具有印象！沒想到～～」。更有忠實觀眾感性寫下：「勘景的時候無緣看到，看豪平po才知道，每個道具都是葉師傅的寶貝啦！我倒覺得應該幫他辦個展，他親自當導覽。」這意外的連結，也讓外界對葉輝龍師傅跨足不同領域的深厚功力，致上最深的敬意。