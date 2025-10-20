《中文怪物》冠軍出爐！練中文全靠台灣女友　30萬獎金用途曝光　

記者張筱涵／綜合報導

百萬YouTuber「酷的夢」推出的大型中文競賽節目《中文怪物》18日播出最終決賽，集結百位在台外國人的比拼正式告一段落，最終由來自南韓的申聖贊奪下總冠軍。他一路以沉穩實力晉級，雖不搶鏡卻默默過關，被網友稱為「沉默冠軍」。

▲申聖贊奪《中文怪物》冠軍。（圖／翻攝自Threads／seanshin0516）



申聖贊在賽後發文分享參賽心情，透露起初看到節目招募時，其實猶豫自己是否適合參加，「我沒參加過YouTube或類似節目」，但在身邊朋友鼓勵、女友親自幫忙製作自我介紹影片後才下定決心報名。他回憶道：「從報名到比賽這段時間都是很難忘的體驗，一關一關晉級，經歷喜怒哀樂各種情緒。最值得的是認識了很多外國朋友，也更認識真正的自己。」他也感性表示節目雖然結束，但對他來說「這只是另一個新的開始」，期許未來繼續「用中文、用真心，與更多人分享屬於我們的故事」。

另外，申聖贊也提到已經來台12年，練習中文對象是女友和對方爸媽，拿到獎金30萬後要帶女友一起到主辦人「酷的夢」的家鄉法國旅遊。

▲申聖贊分享眾人合照。（圖／翻攝自Threads／seanshin0516）



對於申聖贊的努力與低調的態度，許多觀眾大受感動，「女朋友是你的大貴人！七星潭一定是他帶你去的，全部只有你知道這個地方」、「願意投票淘汰自己的人，我都敬佩，恭喜可以去法國玩了」、「你很棒，謝謝你女友幫你拍自我介紹影片給節目。如果還有下一屆中文怪物，希望還能看到你參加」、「中文怪物No.1」、「恭喜恭喜！能成為打敗這麼多中文怪物的中文怪物真的很不容易」。

▲申聖贊說奪冠就要帶女友去法國玩。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）