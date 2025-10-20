ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

韓國10大「開胃系作品」盤點！
「轉念」改變命運最好的方法！
鄭家純曬老公合照「撞臉蔣萬安」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

BLACKPINK 婉晴 丁噹 鄭家純 蔣萬安 曾沛慈 賴銘偉 艾莉絲

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　典禮吸1400萬人觀看

記者孟育民／台北報導

「第60屆金鐘獎」節目類及戲劇類典禮於上週完美落幕，收視率今天終於出爐。今年電視加上新媒體總收視人口近1,400萬，締造臺灣影視頒獎典禮「觸及廣度」的新里程碑。兩場典禮全國電視總收視人口數約505.5萬人次。收視率方面，10/17節目類典禮三立電視無線平均收視為1.99（有線平均收視2.85）觀看人數150萬，總觀看人數為85萬；10/18戲劇類典禮三立電視無線收視2.18（有線平均收視3.02），觀看人數179萬；節目類典禮收視最高點落在小S揭曉綜藝節目主持人獎，F35-54觀眾群收視5。戲劇類典禮收視最高點則落在潘迎紫出場頒獎，F35-54觀眾群收視破5更高達5.02。

▲▼ 小S、蔡康永。（圖／金鐘獎官方三立提供）

▲小S、蔡康永合體逼哭不少人。（圖／三立提供）

▲▼ 金鐘獎。（圖／三立提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潘迎紫出場頒獎成兩天金鐘收視高點。（圖／三立提供）

「第60屆金鐘獎」兩場典禮，無論節目類或戲劇類，主持人Lulu黃路梓茵與曾寶儀皆以沉穩自信的台風、靈活機智的臨場反應，完美展現專業主持人的高度掌握力與舞台魅力，將典禮節奏拿捏得恰到好處，優雅中帶有溫度，幽默中不失份量，成為金鐘舞台上最耀眼的靈魂人物。網友表示有曾寶儀在就像是吃了定心丸，溫暖感性、知性兼具，而Lulu黃路梓茵典禮中幽默詼諧也大放異彩，成為新生代點利最佳主持人，兩人絕對是金鐘60的定海神針。

▲▼ 金鐘獎。（圖／三立提供）

▲▼Lulu、曾寶儀主持穩健，為典禮再創高峰。（圖／三立提供）

▲▼ 金鐘獎。（圖／三立提供）

而兩場典禮節目內容設計到頒獎及表演嘉賓更是萬哏連發，每一個環節都充滿驚喜與感動。網友留言熱烈表示：「圓圓滿滿一甲子，萬哏連發、高潮不息！」節目表演更是精采絕倫，節目類的表演主持人Lulu黃路梓茵開場就帶來滿滿「經典回憶殺」，回憶影視圈一甲子的經典作品，「董月花」、「檳榔姊妹花」、「福州伯」再現昔日造型，令全場掌聲不斷。

當晚特別是羅時豐更以57歲之姿在台上與千田愛紗、黃偉晉、GENBLUE幻藍小熊及ARKis聯手演出，唱跳九分鐘，氣勢震撼全場，被譽為「金鐘最強壓軸」，9分鐘演出成為當晚討論度最高的表演節目，讓觀眾也大呼「原本以為是老中青三代輪流表演，結果竟然是羅時豐以一擋百，貫穿三代！」

▲▼ 羅時豐金鐘60表演 。（圖／三立提供）

▲羅時豐金鐘60表演 。（圖／三立提供

另戲劇類驚喜更是不斷，潘迎紫白色性感禮服登場氣場全開，與當年的戲劇神獸嗶波跟哎呀呀靈芝草人同台，完全回憶殺重現，大家都驚呼保養得太過頭，深藏不露！原來身材那麼火辣。網友留言「讓人看到『專業』兩個字最深的樣子：不是短暫的天賦，而是一輩子的自律與堅持。」而被稱為「世敵」的楊謹華與柯佳嬿同台頒獎更是典禮一大賣點，兩人在台上女女吻，除打破外界對「不和」傳言外，連今年視帝連炳發在台大都摀著嘴驚喜大笑。

▲▼柯佳嬿 楊謹華。（圖／三立提供）

▲柯佳嬿、楊謹華台上親吻。（圖／三立提供）

最終楊謹華拿下視后，被網友盛讚「實至名歸」。戲劇類典禮表演也同樣精彩，「那些年，我們一起追的劇」由林凡與潘越雲率先開唱，串聯經典影劇歌曲，緊接著江淑娜驚喜登場，久違十年再現歌壇，演唱《庭院深深》、《煙雨濛濛》等瓊瑤名曲，她的出現讓現場一片驚呼。

▲▼楊謹華。（圖／三立提供）

▲▼楊謹華等了18年終於奪視后。（圖／三立提供）

▲▼楊謹華。（圖／三立提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金鐘獎金鐘60紅毯金鐘60第60屆金鐘獎2025金鐘獎小S蔡康永大S潘迎紫楊謹華收視

推薦閱讀

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

15小時前

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世！過去行徑「惹怒全網」　本人意有所指發聲

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世！過去行徑「惹怒全網」　本人意有所指發聲

22小時前

妻生理期中獎！　男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

妻生理期中獎！　男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

2小時前

潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現況

潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現況

6小時前

鄭家純曬和老公合照不藏了！　無奈認撞臉蔣萬安：被愛情蒙蔽雙眼

鄭家純曬和老公合照不藏了！　無奈認撞臉蔣萬安：被愛情蒙蔽雙眼

19小時前

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　典禮吸1400萬人觀看

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　典禮吸1400萬人觀看

1小時前

丁噹突曬絕美婚紗照！　宣布「雙喜臨門」曝光新郎身份...粉全暴動

丁噹突曬絕美婚紗照！　宣布「雙喜臨門」曝光新郎身份...粉全暴動

10/19 14:49

直擊／馬尾Jennie出場殺爆！　「脫到剩Bra」跳〈Like Jennie〉辣翻

直擊／馬尾Jennie出場殺爆！　「脫到剩Bra」跳〈Like Jennie〉辣翻

18小時前

曾沛慈金鐘1票之差敗給楊謹華　「不好意思標記她」揭缺席原因

曾沛慈金鐘1票之差敗給楊謹華　「不好意思標記她」揭缺席原因

17小時前

翻唱〈沒出息〉像極王世堅！賴銘偉從從容容撈300萬…30家廠商搶邀

翻唱〈沒出息〉像極王世堅！賴銘偉從從容容撈300萬…30家廠商搶邀

8小時前

林襄銀色比基尼炸出「超巨車頭燈」！薄荷島激辣穿搭…網：噢買尬

林襄銀色比基尼炸出「超巨車頭燈」！薄荷島激辣穿搭…網：噢買尬

4小時前

「我可能比你色」琵琶女神卻反咬YTR性騷！對話曝…閨蜜看清斷交

「我可能比你色」琵琶女神卻反咬YTR性騷！對話曝…閨蜜看清斷交

7小時前

熱門影音

曾莞婷超辣！謝瓊煖變管家　不准她摔倒：不要想搏版面

曾莞婷超辣！謝瓊煖變管家　不准她摔倒：不要想搏版面
謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」

謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」
Rosé今天吃鹹酥雞！

Rosé今天吃鹹酥雞！
曾莞婷奪女配！等了27年　淚謝陳慧翎：是妳先看到的

曾莞婷奪女配！等了27年　淚謝陳慧翎：是妳先看到的
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度
BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻

BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻
小s慶功

小s慶功
李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
鳳小岳抱回迷你劇集視帝！　謝謝老婆照顧中風父親

鳳小岳抱回迷你劇集視帝！　謝謝老婆照顧中風父親
康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀

康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀
柯佳嬿《童話》打老公 笑：多少代入自己的...

柯佳嬿《童話》打老公 笑：多少代入自己的...
楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

越南影帝連炳發奪視帝！狂喊歐買尬　「感謝台灣的善良，我愛台灣」

越南影帝連炳發奪視帝！狂喊歐買尬　「感謝台灣的善良，我愛台灣」

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

看更多

Lulu開場Rap是阿達寫的！　陳漢典暖打氣：妳出場就是100分

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

炎亞綸沉潛兩年現身告解　親揭「于朦朧事件」潛規則

12分鐘前22

快訊／Lulu、陳漢典登記結婚了！　親友見證幸福「正式升格夫妻」

24分鐘前0

安吉醞釀8個月嗨曝「重磅喜訊」！　合作甄子丹愛女卻卡關難產

32分鐘前12

子瑜講韓文：我來自台灣！「重現10年前經典自我介紹」粉絲眼眶紅了

37分鐘前0

盧廣仲師弟患克隆氏症、梅尼爾氏症！　一度聽力受損現況曝光

53分鐘前0

北市動物園「閉園曲」出自他！　伴動物入夜嗨喊：一切都值得了

57分鐘前0

陳偉霆剛官宣當爸「超模妻遭挖結婚史」　何穗前夫爆假富豪…真相打臉

1小時前0

石頭回歸了！　五月天重現金曲橋段...吐恩師金句：一個團不能散！

1小時前1

《中文怪物》冠軍出爐！練中文全靠台灣女友　30萬獎金用途曝光　

1小時前1

SISTAR韶宥自爆搭機遭歧視！乘客出面挺空服員：她自己喝爛醉丟臉

讀者迴響

熱門新聞

  1. BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台
    15小時前2831
  2. 台中網紅婉晴媽媽驚傳過世
    22小時前6239
  3. 男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」
    2小時前10
  4. 潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年
    6小時前64
  5. 鄭家純曬和老公Akira合照不藏了
    19小時前10272
  6. 不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　
    1小時前106
  7. 丁噹突曬絕美婚紗照！　宣布「雙喜臨門」曝光新郎身份...粉全暴動
    10/19 14:4941
  8. 直擊／馬尾Jennie出場殺爆！　「脫到剩Bra」跳〈Like Jennie〉
    18小時前3625
  9. 曾沛慈金鐘1票之差敗給楊謹華　揭缺席原因
    17小時前62
  10. 翻唱〈沒出息〉像極王世堅　賴銘偉從從容容撈300萬
    8小時前3015
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合