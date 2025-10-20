不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　典禮吸1400萬人觀看

記者孟育民／台北報導

「第60屆金鐘獎」節目類及戲劇類典禮於上週完美落幕，收視率今天終於出爐。今年電視加上新媒體總收視人口近1,400萬，締造臺灣影視頒獎典禮「觸及廣度」的新里程碑。兩場典禮全國電視總收視人口數約505.5萬人次。收視率方面，10/17節目類典禮三立電視無線平均收視為1.99（有線平均收視2.85）觀看人數150萬，總觀看人數為85萬；10/18戲劇類典禮三立電視無線收視2.18（有線平均收視3.02），觀看人數179萬；節目類典禮收視最高點落在小S揭曉綜藝節目主持人獎，F35-54觀眾群收視5。戲劇類典禮收視最高點則落在潘迎紫出場頒獎，F35-54觀眾群收視破5更高達5.02。

▲小S、蔡康永合體逼哭不少人。（圖／三立提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潘迎紫出場頒獎成兩天金鐘收視高點。（圖／三立提供）

「第60屆金鐘獎」兩場典禮，無論節目類或戲劇類，主持人Lulu黃路梓茵與曾寶儀皆以沉穩自信的台風、靈活機智的臨場反應，完美展現專業主持人的高度掌握力與舞台魅力，將典禮節奏拿捏得恰到好處，優雅中帶有溫度，幽默中不失份量，成為金鐘舞台上最耀眼的靈魂人物。網友表示有曾寶儀在就像是吃了定心丸，溫暖感性、知性兼具，而Lulu黃路梓茵典禮中幽默詼諧也大放異彩，成為新生代點利最佳主持人，兩人絕對是金鐘60的定海神針。

▲▼Lulu、曾寶儀主持穩健，為典禮再創高峰。（圖／三立提供）

而兩場典禮節目內容設計到頒獎及表演嘉賓更是萬哏連發，每一個環節都充滿驚喜與感動。網友留言熱烈表示：「圓圓滿滿一甲子，萬哏連發、高潮不息！」節目表演更是精采絕倫，節目類的表演主持人Lulu黃路梓茵開場就帶來滿滿「經典回憶殺」，回憶影視圈一甲子的經典作品，「董月花」、「檳榔姊妹花」、「福州伯」再現昔日造型，令全場掌聲不斷。

當晚特別是羅時豐更以57歲之姿在台上與千田愛紗、黃偉晉、GENBLUE幻藍小熊及ARKis聯手演出，唱跳九分鐘，氣勢震撼全場，被譽為「金鐘最強壓軸」，9分鐘演出成為當晚討論度最高的表演節目，讓觀眾也大呼「原本以為是老中青三代輪流表演，結果竟然是羅時豐以一擋百，貫穿三代！」

▲羅時豐金鐘60表演 。（圖／三立提供）

另戲劇類驚喜更是不斷，潘迎紫白色性感禮服登場氣場全開，與當年的戲劇神獸嗶波跟哎呀呀靈芝草人同台，完全回憶殺重現，大家都驚呼保養得太過頭，深藏不露！原來身材那麼火辣。網友留言「讓人看到『專業』兩個字最深的樣子：不是短暫的天賦，而是一輩子的自律與堅持。」而被稱為「世敵」的楊謹華與柯佳嬿同台頒獎更是典禮一大賣點，兩人在台上女女吻，除打破外界對「不和」傳言外，連今年視帝連炳發在台大都摀著嘴驚喜大笑。

▲柯佳嬿、楊謹華台上親吻。（圖／三立提供）

最終楊謹華拿下視后，被網友盛讚「實至名歸」。戲劇類典禮表演也同樣精彩，「那些年，我們一起追的劇」由林凡與潘越雲率先開唱，串聯經典影劇歌曲，緊接著江淑娜驚喜登場，久違十年再現歌壇，演唱《庭院深深》、《煙雨濛濛》等瓊瑤名曲，她的出現讓現場一片驚呼。

▲▼楊謹華等了18年終於奪視后。（圖／三立提供）