日本金獎導演吳美保最新電影作品《普通的孩子》，以瑞典環保少女為靈感出發，透過三個十歲孩子對世界提出的控訴，反思我們現正所處世界的難題與變化。她17日抵台參加高雄電影節台灣首映，並於19日北上出席台北導演映後特別場，與影迷近距離聊聊這部童趣又發人深省的作品，透露自己在片場差點忘記導演身份，對著童星喊「你們給我聽媽媽的話」，讓孩子們當場不知所措。

▲吳美保為電影《普通的孩子》特地訪台。（圖／天馬行空提供）

台北首映會上，導演吳美保熱情地用中文和台灣觀眾問好，分享自己同時身兼母親、導演兩種身分的心路歷程。整部電影總共經由海選找了29名兒童演員，他們絕大部分都是第一次演戲，「因為我希望描繪的不是那種魔幻的兒童故事，因此我希望片中的孩子們都可以呈現自然又真實的面貌，因此我才選擇藉由徵選方式，找到適合演出的素人兒童，並且盡可能將他們原本的樣貌放入電影中。」

▲▼風間俊介只要在現場坐鎮，小朋友就會安靜。（圖／天馬行空提供）



集結眾多小孩在場，拍攝過程也因此常常發生很多失控的狀況，孩子們會發生衝突、過嗨等狀況。吳美保笑稱：「我也曾經在現場一度忘了自己是導演，對他們大吼『你們給我聽媽媽的話』，讓孩子們不知所措，我也很尷尬自己竟然把自己當他們的媽媽了！」不過她也很快地發現孩子們的剋星，「我發現飾演班導的風間俊介會散發出一種很強大的氣場，只要他一出現，孩子們就會安分下來，所以後來就算沒有風間俊介的戲，我也會請他來到現場坐鎮！」

對於全片最高潮的一場因孩子們做出的激進行動，導致母親們被召集到會議室，和校方、班導、孩子們三方會談的戲，導演吳美保坦言當時要拍這場戲前三個兒童演員嶋田鐵太、瑠璃、味元耀大都非常緊張，飾演台詞最多、情緒最滿的小女孩心愛一角的童星琉璃，更是一大清早到了現場就躲到一間獨立的教室獨處、沉澱心情。

所幸拍攝的當下，和孩子們對戲的成人演員蒼井優、瀧內公美、風間俊介等人都是非常有經驗的演員，為孩子們營造了很安心的環境，得以精準又自然地完成演出。《普通的孩子》將於11月7日正式在台上映。