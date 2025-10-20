金鐘視后來了！楊謹華朝聖BLACKPINK進場秒掀騷動　歌迷熱情：恭喜

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK連續兩天在高雄世運舉辦巡演「DEADLINE」，兩場共吸引5萬名粉絲到場朝聖，就連剛出爐的「金鐘視后」楊謹華也現身一樓座位區，她甫進場就引起騷動，大批歌迷站起來搶拍，並熱情道上「恭喜恭喜」，場面很熱鬧。

▲楊謹華18日在慶功宴上透露會南下看BLACKPINK。（圖／記者孟育民攝）



楊謹華18日以戲劇《影后》拿下最佳女主角獎，花了18年首度摘視后，感言令台上、台下都很感動。不過，當晚在慶功宴上，讓她更亢奮的是19日要南下高雄朝聖BLACKPINK演唱會，並嗨喊「我已經準備好了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼楊謹華19日一進場就引起騷動，2023年也有到場朝聖BLACKPINK，當時與楊祐寧一起進場。（圖／讀者提供、翻攝自楊謹華IG）

BLACKPINK第二天演唱會上，「視后」楊謹華果然如期現身，她在演出前最後一刻入場，沒有刻意喬裝打扮，使得周遭粉絲都一眼認出真實身份，甚至還引起場內騷動，右側的觀眾紛紛站起身朝聖，想要親眼見見視后。

事實上，楊謹華2023年也曾與好友楊祐寧一起南下高雄世運，朝聖BLACKPINK當時的巡演，一行人在台下又唱又跳，相當活潑。而她2025年同樣沒缺席，只是這回身份更加不同，是她奪得視后的隔日，難得獲得好好放鬆、休息的奪獎補償。