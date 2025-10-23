10月23日星座運勢／牡羊公關魅力強 雙子意外生意財
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：長輩熱心指導
感情：愛的火花四溢
財運：改善業務關係
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：跨越陰暗恐懼
感情：萬眾矚目創新
財運：意外生意之財
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：處女
天秤座 ♎
工作：關注核心價值
感情：易被異性關心
財運：建立財務預算
幸運色：白色
貴人：處女
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：提供解決方案
感情：愛人共同成長
財運：掌握財務訣竅
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
金牛座 ♉
工作：獲得優異成績
感情：得到溫柔呵護
財運：加強資產配置
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：牡羊
處女座 ♍
工作：客人回流變多
感情：投入愛人懷抱
財運：掌握市場趨勢
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：雙魚
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：培養良好耐心
感情：出門遇到艷遇
財運：冷靜投資心態
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：解決麻煩問題
感情：陪伴彼此生活
財運：可以安穩投資
幸運色：白色
貴人：天秤
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：適合工作談判
感情：大膽告白成功
財運：分析市場行情
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：公關魅力強盛
感情：溫馨家庭溝通
財運：了解競爭趨勢
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：金牛
獅子座 ♌
工作：開拓更多商機
感情：心手相連快樂
財運：精簡營銷策略
幸運色：亮紅色
貴人：金牛
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：任務順利完成
感情：做些好的改變
財運：驚喜消息到來
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：射手
