10月22日星座運勢／巨蟹偏財運頗旺 牡羊咖啡色招財運避小人
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：獲得專業認證
感情：有不錯的邂逅
財運：正確消息情報
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：合群互助合作
感情：說話更有趣味
財運：可以安心投資
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：天秤
天秤座 ♎
工作：職場人氣增加
感情：珍視眼前愛人
財運：避免股票虧損
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：處女
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：虛心檢討改進
感情：願意為他付出
財運：資金穩定成長
幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：建立良好合作
感情：用心打扮自己
財運：投資等待時機
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：能力超群出眾
感情：感激生命有他
財運：提高獲利盈利
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：虛心耐心聽教
感情：從傾慕轉相戀
財運：偏財運頗為旺
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：射手
天蠍座 ♏
工作：找到工作樂趣
感情：約會盡興快樂
財運：看準投資行情
幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：巨蟹
雙魚座 ♓
工作：凡事親力親為
感情：充滿陽光歡笑
財運：合理配置資產
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：水瓶
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：真誠用心對待
感情：愛情貴人運強
財運：投資理財機靈
幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：獅子
獅子座 ♌
工作：擴展新的業務
感情：留住感動回憶
財運：掌握未來趨勢
幸運色：紫色
貴人：射手
小人：雙子
射手座 ♐
工作：獲得專利版權
感情：製造約會樂趣
財運：提高理財技能
幸運色：亮紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
