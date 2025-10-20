《玩什麼好呢》朴真珠宣布結婚！　和男友交往多年曝未來計畫

記者張筱涵／綜合報導

南韓實力派女演員朴真珠（正名：朴昣奏）即將步入婚姻殿堂，所屬經紀公司 Prain TPC 今（20日）正式宣布喜訊，她將於11月30日完婚，新郎為圈外人士，兩人多年來累積深厚情感，決定攜手共度人生下半場。

▲朴真珠將於下個月底結婚。（圖／翻攝自Instagram／jinjoo1224）



經紀公司聲明指出：「朴真珠將與長時間以來建立深厚信任的對象結婚，婚禮將於首爾某地舉行，僅邀請雙方親友出席，採非公開形式。由於準新郎並非演藝圈人士，希望外界能給予理解與祝福。」

經紀公司也表示，朴真珠婚後仍不會淡出演藝圈，「她將一如既往以演員身分活動，持續透過作品與觀眾見面。」並感謝粉絲一路支持，「請大家溫暖應援朴真珠即將展開的新人生階段。」

朴真珠出生於1988年，2011年以電影《陽光姊妹淘》出道，憑活潑自然的喜劇演技受到關注，之後持續累積作品，參與電影《兩個月亮》 、《鐵馬車王：駛向自由》、《政客誠實中2》、《英雄》，戲劇《男朋友》、《她的私生活》、《雖然是精神病但沒關係》、《那年，我們的夏天》，更曾登上音樂劇舞台《紅書》、《也許是美好結局》，也在綜藝《玩什麼好呢》展現幽默性格，擄獲大批觀眾喜愛。