鄭元暢自揭金鐘評審身份！　朋友全參賽認：守住秘密不容易

記者蔡宜芳／綜合報導

第60屆金鐘獎於昨（18）日圓滿落幕，而男星鄭元暢19日也在社群公開自己的評審身份，透露過去數月必須遵守評審保密協議，「一拖拉庫的朋友們都是參賽者，要裝作什麼都不知道，其實也挺不容易的。」笑說自己「超厲害」。

▲鄭元暢在去年金鐘獎上榮獲戲劇節目男配角獎。（圖／翻攝自Facebook／鄭元暢Joseph Cheng）

鄭元暢坦言，首次以評審身分參與金鐘獎，是全新的體驗，也讓他感觸深刻。他提到，在評審期間，接觸到許多台前幕後的戲劇工作者，「大家都是因為熱愛戲劇而相遇。因此評審的過程，看見許多優秀作品，是一種幸福；但誠實地說，有時候也真是一種煎熬。」

經過這次親身參與評審，鄭元暢表示，自己深刻體會到一句常被提及的話：「入圍就是肯定。」他直言，從幾百件作品中選出前五名，再從中選出唯一得獎者，這個過程極為不容易，「就算光用機率的角度去想，也已經是難得又不容易的事。恭喜所有入圍者與得獎者，能被看見、被肯定，本身就是值得大大慶祝的事。」

▲鄭元暢首次擔任金鐘獎評審。（圖／翻攝自Facebook／鄭元暢Joseph Cheng）

鄭元暢也感謝這次的經驗，讓他重新認識台劇的力量，「我被許多作品深深打動，滿出螢幕的熱情與力量，至今還讓我回味不已。」他也發現自己平時追劇習慣會錯過許多作品與細節，甚至不少「寶藏演員」，「謝謝金鐘評審的經驗，讓我視野更開闊。每一位戲劇工作者——你們／我們都辛苦了。未來繼續努力，一起加油！」

【鄭元暢全文】

我終於可以大聲宣布——我是金鐘60評審之一啦！

（能守住秘密協議好幾個月，自己覺得超厲害哈哈～開玩笑的啦！只是我真的有一拖拉庫的朋友們都是參賽者，要裝作什麼都不知道，其實也挺不容易的）

第一次以評審的身分參與，心裡有很多感觸。這段時間認識了許多台前幕後，無論是合作過或未曾合作過的朋友，大家都是因為熱愛戲劇而相遇。因此評審的過程，看見許多優秀作品，是一種幸福；但誠實地說，有時候也真是一種煎熬。

這次我也終於真正體會到——「入圍就是肯定」。

從幾百件作品中選出五件，再從五件選出唯一的一件，就算光用機率的角度去想，也已經是難得又不容易的事。恭喜所有入圍者與得獎者，能被看見、被肯定，本身就是值得大大慶祝的事。

在這段過程中，我被許多作品深深打動，滿出螢幕的熱情與力量，至今還讓我回味不已。也才發現，自己平時看戲的習慣，會錯過很多作品、許多細節，甚至不少「寶藏演員」。

謝謝金鐘評審的經驗，讓我視野更開闊。

每一位戲劇工作者——你們／我們都辛苦了。未來繼續努力，一起加油！