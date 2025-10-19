《中文怪物》最終集上線！「節目原名曝光」酷的夢：沒預期會受歡迎

記者潘慧中／綜合報導

法籍YouTuber「酷的夢」斥資500萬打造大型實境秀節目《中文怪物》，吸引100位在台外籍人士參賽，競逐30萬元大獎。他19日凌晨上傳完最後一集，在社群網站發文坦承一路走來「真的是翻山越嶺」。

▲《中文怪物》最終集已上線。（圖／翻攝自Instagram／kudream）



酷的夢透露，節目構想最早在去年誕生，「一開始叫黑白耳，像黑白大廚一樣」。他坦言當時完全沒預料到這個節目會受歡迎，「畢竟『考中文』是一個偏嚴肅的題材、我們覺得會比較難吸引到大眾的關注。」但他相信語言學習的力量，「看到各國的參賽者來秀他們的中文程度會啟發到更多外國人挑戰學這個高難度的語言。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼酷的夢坦言一開始其實是把《中文怪物》取為「黑白耳」。（圖／翻攝自Instagram／kudream）



為了讓更多人看到這個節目，酷的夢透露團隊的設計巧思，「我們決定插入一些綜藝的元素，讓整體不是只像單純的比賽，而是能讓觀眾更有參與感。」

《中文怪物》是團隊成立以來規模最大的節目，酷的夢也誠實面對不足：「我們很清楚知道有很多待加強的地方，不管是在遊戲設計、賽制、拍攝、剪輯等等。」他也哭笑不得地說，很多問題都來不及補救，「我們在拍攝當中或後製時發現那些問題的時候已經太晚了，但透過這次的經驗學到，我們更清楚知道我們的能力在哪裡。」

▲酷的夢誠實面對仍有待加強的地方。（圖／翻攝自Instagram／kudream）



隨著最終集上線，酷的夢特別向觀眾致謝，「我想感謝大家給我們力量完成這個瘋狂的企劃，沒有大家的留言、梗圖和抖內，我就不知道我們要怎麼把《中文怪物》剪完。」他也打趣表示，接下來可能要休息一下，「下一個階段大概是去按摩、補充能量，然後躺平一個禮拜。」

酷的夢IG全文：



中文怪物最後一集終於上傳了！

從去年第一次在對話中提到這個企劃（一開始叫黑白耳 像黑白大廚一樣）到現在真的是翻山越嶺 （我被參賽者啟發 我也要開始學成語）

我必須說我們完全沒有預期到這個節目會這麽收歡迎。畢竟“考中文”是一個偏嚴肅的題材、我們覺得會比較難吸引到大眾的關注。但是我們團隊對於這個題材很感興趣、也相信看到各國的參賽者來秀他們的中文程度會啟發到更多外國人挑戰學這個高難度的語言 。

因此為了讓這個節目更容易被看到，我們決定插入一些綜藝的元素，讓整體不是只像一個單純的比賽，而是能讓觀眾更有參與感。在這邊也想謝謝大家了解我們選擇的定位～

總之「中文怪物」是酷的夢團隊的第一個大節目。我們很清楚知道有很多待加強的地方：不管是在遊戲設計、賽制、拍攝、剪輯等等的各方面，我們在拍攝當中、或是在後製時發現那些問題的時候已經太晚了

但透過這次的經驗學到 我們更清楚知道我們的能力在哪裡

我不知道下一個階段是什麼（大概是去按摩 補充能量 然後躺平一個禮拜????️

但我想感謝大家給我們力量完成這個瘋狂的企劃????

沒有大家的留言、梗圖和抖內我就不知道我們要怎麼把中文怪物剪完

最後我想再次感謝我的團隊：

-企劃Debbie設計所有的縮圖讓我們節目更容易被看到 還有安排所有節目相關的活動

-企劃Skye很常臨時收到字幕檔 卻每次能準時交英文字幕 讓更多外國人接觸到內容

-攝影師嘉聲的各種幫忙 不管是臨時買一台新電腦或是一直很樂意幫忙補拍素材

-經紀人/企劃阿毛的監督、協助、建議和熱誠 不斷地考慮到各種我從來沒想過卻很重要的事情 我脾氣要爆炸的時候還是默默地陪我剪片 還有在這一團亂之中 還找時間拉贊助 寫腳本 剪業配

-剪接師宗嬿 在這個幾個月的期間 犧牲了不少睡眠時間來剪、處理這16TB的檔案 不只是花很多心思來編故事 還有耐心地改我們意見 花很多時間來設計各種字卡 也歡迎我們到她家一起剪片

我們在下一部影片裡面見！

酷（aka 其實我不是壞人 是個人設啦我是被機器控制 我本人非常友善 相信我）